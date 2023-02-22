Війна – це ситуація, коли залишитись людьми важливіше, ніж дивитися на все виключно з точки зору вигоди бізнесу

В'ячеслав Черняховський, генеральний директор асоціації "Страховий бізнес" - про те, як страхові компанії пережили 2022 рік і як змінюється їхня продуктова лінійка з урахуванням військових реалій.

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Найголовніше, що я хочу відзначити – завдяки без перебільшення самовідданій роботі компаній страховий захист, як і раніше, доступний жителям України.

З перших днів російської агресії ми отримували сотні запитань від постраждалих : « Що нам тепер нічого не виплатять, адже війна – це форс-мажор»? І чесно кажучи, страховики мали всі юридичні підстави призупинити виплати компенсацій. Проте компанії-учасники нашої Асоціації відмовилися так діяти, і здійснювали виплати навіть у найважчі моменти війни.

У нашу Асоціацію входить низка компаній, основна частина бізнесу яких ведеться на територіях, які найбільше постраждали від російської агресії – Запорізька, Чернігівська, Донецька області. Частина їхніх офісів зруйнована чи потрапила на тимчасово окуповану територію, постраждли і співробітники, їх близькі та майно. І попри все, ці компанії продовжують роботу, буквально під обстрілами.

Війна – це ситуація, коли залишитися людьми важливіше, ніж дивитися на все виключно з точки зору вигоди бізнесу. Наразі гроші, які страховики виплачують потерпілим, можуть бути для цих людей без перебільшення питанням життя та смерті, запорукою виживання їхніх сімей. У нас накопичилося безліч військових історій: смішні, страшні і зворушливі одночасно. Про те, як голова правління страхової компанії особисто на тачці перевозив сервери в більш «тихий» район міста, де можна було продовжити роботу. Як у перші тижні війни плакали від подяки постраждалі, отримавши виплату за автомобіль. Ця машина була єдиним, що в них залишилося після того, як їхній будинок та майно були зруйновані російськими військами. Люди до останнього моменту не могли повірити, що такої миті їх не залишили без підтримки.

Не приховуватиму, що страховикам зараз дуже важко, і на жаль, держава в особі регулятора часто не розуміє і ускладнює і так непросту ситуацію, але це тема окремої розмови.

Якщо говорити про цифри. У нас немає ще показників за весь 2022 рік, але за даними за 9 місяців 2022 року найбільш масові та «вагомі» види страхування для приватних осіб (КАСКО, майно, медицина) "просіли" за кількістю договорів на 20-35%. За найпопулярнішим в українців видом страхування, ОСАЦВ, за рік кількість договорів скоротилася на 20%, при цьому «Зелена карта» (міжнародне страхування відповідальності ) зросла більш ніж удвічі.

Плюс-мінус у таких же діапазонах скоротилася і кількість виплат, при цьому сума виплат впала значно меншою – інфляція «тягне» розмір середньої виплати нагору.

Звісно, проблеми війни у часто позначилися термінах врегулювання. У страховиків, як і в інших бізнесів, багато співробітників в евакуації, покликаних до армії чи ТРО, змушені адаптувати свою роботу під рідкісні години, коли є світло та інтернет. Трапляються й випадки, коли експерти проводять огляди пошкодженого майна фактично під обстрілами.

Побічно ми можемо судити про це за показниками ринку ОСАЦВ – за підсумками 3 до варту 2022 року середній термін виплати збільшився на 10 днів.

На мій погляд, зменшення кількості договорів страхування загалом відповідає кількості людей, які виїхали за кордон. Природно, у разі, багато хто з них відмовляються від певних видів страхування – К АСКО, ДМС та інших.

Підсумки всього 2022 року будуть більш показовими . Але поки що вимальовується наступна картина : немає масової відмови від переукладання договорів за популярними видами страхування серед приватних споживачів. У цьому, звісно, заслуга та страховиків, які буквально щодня доводять своєю роботою: «Ми виплачуємо, захищаємо ваші фінансові інтереси, нам можна довіряти».

З траховими компаніями почали пропонувати нові страхові продукти, які відповідають нинішнім потребам людей. Є реальний запит на додаткові опції з покриття військових ризиків на додаток до страхування До АСКО, майна тощо, і такі опції з'явилися у багатьох страхових компаній.

Деякі компанії-учасники нашого об'єднання розробили спеціальні продукти, які максимально захищають саме від військових ризиків. Наприклад, добровільне страхування від нещасних випадків, що покриває ризики, прямо пов'язані з військовими діями, зокрема це вибухи мін, снарядів та інших боєприпасів, військове сексуальне насильство тощо.

Думаю, у цьому напрямку зараз і рухатиметься страховий ринок – бути максимально гнучким, швидко розроблятиме та пропонуватиме клієнтам актуальні продукти. І щодня доводити своєю роботою, що страхування є реальним способом захистити себе від несподіваних фінансових проблем, що працює й під час війни.