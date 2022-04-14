Все, что нужно знать о военных облигациях: преимущества, риски и помощь государству победить в войне

Военные облигации – это особая разновидность ОВГЗ. Основное целевое назначение выпуска военных облигаций – поддержка экономики государства и вооруженных сил во время войны или военных действий. Поэтому государство создает условия, чтобы приобрести военные облигации могло как можно большее количество граждан

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Уже почти два месяца народ Украины борется за суверенность нашего государства, отстаивает свободу выбора и жизни и противостоит коварному врагу. В стране не осталось равнодушных или стоящих в стороне.

На фоне этого одной из важнейших тем настоящего вопроса: как я могу помочь Родине и приблизить победу? Многие украинцы, особенно те, кто в настоящее время находится за границей, желают поддержать Украину, и каждый выбирает свой способ и инструменты. Одним из них стала возможность инвестировать средства в военные облигации. Как работает этот механизм и как и где можно приобрести эти ценные бумаги попробую рассказать доступно.

Что такое военные облигации?

Прежде всего, следует ознакомиться с официальным определением термина «облигации внутреннего государственного займа Украины» (ОВГЗ). ОВГЗ – это ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутренних рынках капитала и подтверждающие обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций. То есть, ОВГЗ – это вид долговых ценных бумаг, выпускаемых для привлечения дополнительных денежных ресурсов для нужд государственного бюджета. Эмитентом (лицом, выпускающим ценные бумаги) ОВГЗ является Министерство финансов Украины.

В свою очередь, военные облигации – это особая разновидность ОВГЗ. Основное целевое назначение выпуска военных облигаций – поддержка экономики государства и вооруженных сил во время войны или военных действий. Поэтому государство создает условия, чтобы приобрести военные облигации могло как можно большее количество граждан.

Люди покупают за определенную цену у государства военные облигации, а после наступления срока погашения государство возвращает им денежные средства, а также выплачивает начисленные проценты.

Таким образом, приобретение ОВГЗ, в том числе военных облигаций, вполне уместно рассматривать как альтернативу банковскому депозиту.

Важно также, что погашение военных облигаций в полном объеме гарантируется государством, что делает их одними из наиболее надежных ценных бумаг. Фактически единственный риск для потенциального инвестора в таких облигациях – это риск неуплаты Украиной долгов, то есть дефолт.

Следует отметить, что военные облигации в бумажном виде не существуют. Оборот военных облигаций осуществляется исключительно в электронном виде.

Еще раз подчеркну, что покупая военные облигации, вы помогаете функционированию государства здесь и сейчас, начиная от помощи ВСУ и заканчивая поддержкой работы государственных органов и органов местного самоуправления. Одновременно с этим человек, который покупает военные облигации, после наступления срока уплаты - сможет вернуть свои деньги и получить прибыль в виде начисленных процентов. Таким образом, военные облигации можно рассматривать как помощь государству, и как один из способов сохранения собственных денежных средств во время войны.

Порядок и условия приобретения военных облигаций

Министерство финансов Украины проводит аукцион по продаже ОВГЗ каждый вторник. С объявлениями о проведении будущих аукционов, а также с результатами уже проведенных можно ознакомиться по этой ссылке. Только во время последнего аукциона, который состоялся 12 апреля, в государственный бюджет было привлечено 6 170 млн грн.

Приобрести военные облигации могут как физические (граждане), так и юридические лица. В целях привлечения к приобретению как можно большего количества лиц государство постоянно облегчает и упрощает процедуру покупки военных облигаций. К примеру, 15 марта был проведен первый аукцион по размещению валютных военных облигаций – в долларах США. Кроме этого, 24 марта Национальный банк обнародовал сообщение об упрощении порядка идентификации и верификации покупателей военных облигации.

Номинальная стоимость ОВГЗ составляет 1000 гривен в национальной валюте и 1000 долларов США в иностранной валюте.

Непосредственное инвестирование гражданами в военные облигации осуществляется путем их приобретения у банков – первичных дилеров или у лицензированных брокеров. Список банков и брокеров целесообразно отслеживать исключительно на официальном сайте Министерства финансов Украины, где публикуются условия проведения каждого очередного аукциона по продаже военных облигаций, в частности срок ОВГЗ, сумма минимальной инвестиции (как правило – всегда от 1000 гривен), а также список банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров, где возможно приобретение военных облигаций ( пример публикации условий перед состоявшимся 29 марта аукционом).

Большое количество брокеров и банков установили минимальную комиссию за приобретение военных облигации, а некоторые вообще отменили любые комиссии. Кроме того, со стороны государства инвестирование в военные облигации освобождено от налогообложения.

При инвестировании в военные облигации нужно учесть валюту, сроки погашения и процентную ставку.

Согласно информации с официального сайта Министерства финансов Украины, по состоянию на 1 апреля были размещены следующие инструменты:

Отдельно следует отметить минимальные суммы инвестиций в разных банках и у брокеров (по состоянию на 1 апреля).

От 1000 грн в банках: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-банк, ПУМБ и Банк Южный.

Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-банк, ПУМБ и Банк Южный. От 1 000 грн у брокеров: ICU, Универ Капитал (через мобильное приложение Wotan), Дрегон Капитал, БТС Брокер.

ICU, Универ Капитал (через мобильное приложение Wotan), Дрегон Капитал, БТС Брокер. От 50 000 грн. Ощадбанк.

Ощадбанк. От 100 000 грн.: Приватбанк, Кредобанк.

Приватбанк, Кредобанк. От 300000 грн: Таскомбанк.

Таскомбанк. От 500 000 грн.: ОТП Банк, Райффайзен банк.

Следует отметить, что у каждого банка и лицензированного брокера могут быть особенности относительно условий приобретения военных облигаций, например размер комиссии и перечень необходимых документов. Кроме того, для приобретения ОВГЗ в большинстве учреждений необходимо личное обращение в отделение или предварительное обращение к личному менеджеру в банке или в контакт-центр.

В то же время отдельные банки/брокеры поддерживают полностью дистанционное приобретение военных облигаций. В частности, Приватбанк позволяет покупать военные облигации непосредственно на сайте Приват24.

Резюмируя изложенное, отмечу, что инвестирование в военные облигации – это инвестирование в независимое будущее нашей страны, которое отстаивает сейчас народ Украины. И сегодня он является одним из наиболее действенных и надежных способов приблизить нашу общую победу.