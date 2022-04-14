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Все, что нужно знать о военных облигациях: преимущества, риски и помощь государству победить в войне

  • Александр Черный
    Александр Черный

    адвокат, юрисконсульт, ФК «Инвестохиллс Веста»

Военные облигации – это особая разновидность ОВГЗ. Основное целевое назначение выпуска военных облигаций – поддержка экономики государства и вооруженных сил во время войны или военных действий. Поэтому государство создает условия, чтобы приобрести военные облигации могло как можно большее количество граждан

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Уже почти два месяца народ Украины борется за суверенность нашего государства, отстаивает свободу выбора и жизни и противостоит коварному врагу. В стране не осталось равнодушных или стоящих в стороне.

На фоне этого одной из важнейших тем настоящего вопроса: как я могу помочь Родине и приблизить победу? Многие украинцы, особенно те, кто в настоящее время находится за границей, желают поддержать Украину, и каждый выбирает свой способ и инструменты. Одним из них стала возможность инвестировать средства в военные облигации. Как работает этот механизм и как и где можно приобрести эти ценные бумаги попробую рассказать доступно.

Что такое военные облигации?

Прежде всего, следует ознакомиться с официальным определением термина «облигации внутреннего государственного займа Украины» (ОВГЗ). ОВГЗ – это ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутренних рынках капитала и подтверждающие обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций. То есть, ОВГЗ – это вид долговых ценных бумаг, выпускаемых для привлечения дополнительных денежных ресурсов для нужд государственного бюджета. Эмитентом (лицом, выпускающим ценные бумаги) ОВГЗ является Министерство финансов Украины.  

В свою очередь, военные облигации – это особая разновидность ОВГЗ. Основное целевое назначение выпуска военных облигаций – поддержка экономики государства и вооруженных сил во время войны или военных действий. Поэтому государство создает условия, чтобы приобрести военные облигации могло как можно большее количество граждан.  

Люди покупают за определенную цену у государства военные облигации, а после наступления срока погашения государство возвращает им денежные средства, а также выплачивает начисленные проценты.  

Таким образом, приобретение ОВГЗ, в том числе военных облигаций, вполне уместно рассматривать как альтернативу банковскому депозиту.  

Важно также, что погашение военных облигаций в полном объеме гарантируется государством, что делает их одними из наиболее надежных ценных бумаг. Фактически единственный риск для потенциального инвестора в таких облигациях – это риск неуплаты Украиной долгов, то есть дефолт.  

Следует отметить, что военные облигации в бумажном виде не существуют. Оборот военных облигаций осуществляется исключительно в электронном виде.  

Еще раз подчеркну, что покупая военные облигации, вы помогаете функционированию государства здесь и сейчас, начиная от помощи ВСУ и заканчивая поддержкой работы государственных органов и органов местного самоуправления. Одновременно с этим человек, который покупает военные облигации, после наступления срока уплаты - сможет вернуть свои деньги и получить прибыль в виде начисленных процентов. Таким образом, военные облигации можно рассматривать как помощь государству, и как один из способов сохранения собственных денежных средств во время войны.  

Порядок и условия приобретения военных облигаций

Министерство финансов Украины проводит аукцион по продаже ОВГЗ каждый вторник. С объявлениями о проведении будущих аукционов, а также с результатами уже проведенных можно ознакомиться по этой ссылке. Только во время последнего аукциона, который состоялся 12 апреля, в государственный бюджет было привлечено 6 170 млн грн.  

Приобрести военные облигации могут как физические (граждане), так и юридические лица. В целях привлечения к приобретению как можно большего количества лиц государство постоянно облегчает и упрощает процедуру покупки военных облигаций. К примеру, 15 марта был проведен первый аукцион по размещению валютных военных облигаций – в долларах США. Кроме этого, 24 марта Национальный банк обнародовал сообщение об упрощении порядка идентификации и верификации покупателей военных облигации.

Номинальная стоимость ОВГЗ составляет 1000 гривен в национальной валюте и 1000 долларов США в иностранной валюте.

Непосредственное инвестирование гражданами в военные облигации осуществляется путем их приобретения у банков – первичных дилеров или у лицензированных брокеров. Список банков и брокеров целесообразно отслеживать исключительно на официальном сайте Министерства финансов Украины, где публикуются условия проведения каждого очередного аукциона по продаже военных облигаций, в частности срок ОВГЗ, сумма минимальной инвестиции (как правило – всегда от 1000 гривен), а также список банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров, где возможно приобретение военных облигаций ( пример публикации условий перед состоявшимся 29 марта аукционом).

Большое количество брокеров и банков установили минимальную комиссию за приобретение военных облигации, а некоторые вообще отменили любые комиссии. Кроме того, со стороны государства инвестирование в военные облигации освобождено от налогообложения.

При инвестировании в военные облигации нужно учесть валюту, сроки погашения и процентную ставку.  

Согласно информации с официального сайта Министерства финансов Украины, по состоянию на 1 апреля были размещены следующие инструменты:

Фото 2 — Все, что нужно знать о военных облигациях: преимущества, риски и помощь государству победить в войне

Отдельно следует отметить минимальные суммы инвестиций в разных банках и у брокеров (по состоянию на 1 апреля).

  • От 1000 грн в банках: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-банк, ПУМБ и Банк Южный.
  • От 1 000 грн у брокеров: ICU, Универ Капитал (через мобильное приложение Wotan), Дрегон Капитал, БТС Брокер.
  • От 50 000 грн. Ощадбанк.  
  • От 100 000 грн.: Приватбанк, Кредобанк.
  • От 300000 грн: Таскомбанк.
  • От 500 000 грн.: ОТП Банк, Райффайзен банк.

Следует отметить, что у каждого банка и лицензированного брокера могут быть особенности относительно условий приобретения военных облигаций, например размер комиссии и перечень необходимых документов. Кроме того, для приобретения ОВГЗ в большинстве учреждений необходимо личное обращение в отделение или предварительное обращение к личному менеджеру в банке или в контакт-центр.  

В то же время отдельные банки/брокеры поддерживают полностью дистанционное приобретение военных облигаций. В частности, Приватбанк позволяет покупать военные облигации непосредственно на сайте Приват24.  

Резюмируя изложенное, отмечу, что инвестирование в военные облигации – это инвестирование в независимое будущее нашей страны, которое отстаивает сейчас народ Украины. И сегодня он является одним из наиболее действенных и надежных способов приблизить нашу общую победу.  