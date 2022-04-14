Все, що треба знати про військові облігації: переваги, ризики та допомога у війні

Військові облігації – це особливий різновид ОВДП. Основне цільове призначення випуску військових облігацій – підтримка економіки держави та Збройних сил під час війни або військових дій. Тому держава створює умови, щоб придбати військові облігації могла якомога більша кількість громадян.

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Вже майже два місяці народ України виборює суверенність нашої держави, відстоює свободу вибору та життя і протистоїть підступному ворогу. В країні не залишилось байдужих чи тих, хто стоїть осторонь.

На тлі цього однією з найважливіших тем сьогодення є питання: яким чином я можу допомогти Батьківщині та наблизити перемогу? Чимало українців, особливо тих, хто на даний час знаходиться за кордоном, бажають підтримати Україну, і кожен обирає свій спосіб та інструменти. Одним з них стала можливість інвестувати кошти у військові облігації. Як працює цей механізм та як і де можна придбати згадані цінні папери, спробую розповісти доступно.

Що таке військові облігації?

Насамперед варто ознайомитись із офіційним визначенням терміну "облігації внутрішньої державної позики України" (ОВДП). ОВДП — це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Тобто, ОВДП — це вид боргових цінних паперів, які випускаються задля залучення додаткових грошових ресурсів на потреби державного бюджету. Емітентом (особа, яка випускає цінні папери) ОВДП є Міністерство фінансів України.

В свою чергу військові облігації – це особливий вид ОВДП. Основне цільове призначення випуску військових облігацій – підтримка економіки держави та Збройних сил під час війни або військових дій. Тому держава створює умови, щоб придбати військові облігації могла якомога більша кількість громадян.

Люди купують за певну ціну у держави військові облігації, а після настання терміну погашення держава повертає їм грошові кошти, а також сплачує нараховані відсотки.

Таким чином, придбання ОВДП, в тому числі військових облігацій, цілком доречно розглядати як альтернативу банківському депозиту.

Важливо також те, що погашення військових облігацій в повному обсязі гарантується державою, що робить їх одними з найбільш надійних цінних паперів. Фактично єдиний ризик для потенційного інвестора у такі облігації – це ризик несплати Україною боргів, тобто дефолт.

Варто зазначити, що військові облігації в паперовому вигляді не існують. Обіг військових облігацій здійснюється виключно в електронному вигляді.

Ще раз підкреслю, що, купуючи військові облігації, ви допомагаєте функціонуванню держави тут і зараз, починаючи від допомоги ЗСУ і закінчуючи підтримкою роботи державних органів та органів місцевого самоврядування. Одночасно з цим людина, яка купує військові облігації, після настання терміну сплати зможе повернути свої гроші та отримати прибуток у вигляді нарахованих відсотків. Таким чином, військові облігації можна розглядати і як допомогу державі, і як один із способів збереження власних грошових коштів під час війни.

Порядок та умови придбання військових облігацій

Міністерство фінансів України проводить аукціон з продажу ОВДП кожного вівторка. З оголошеннями про проведення майбутніх аукціонів, а також з результатами вже проведених можна ознайомитись за цим посиланням. Так, лише під час останнього аукціону, який відбувся 12 квітня, до державного бюджету було залучено 6 млрд 170 млн грн.

Придбати військові облігації можуть як фізичні (громадяни), так і юридичні особи. З метою залучення до придбання якомога більшої кількості осіб держава постійно полегшує та спрощує процедуру купівлі військових облігацій. Наприклад, 15 березня було проведено перший аукціон із розміщення валютних військових облігацій – у доларах США. Крім цього, 24 березня Національний банк оприлюднив повідомлення про спрощення порядку ідентифікації та верифікації покупців військових облігації.

Номінальна вартість ОВДП становить 1000 гривень у національній валюті та 1000 доларів США в іноземній валюті.

Безпосереднє інвестування громадянами у військові облігації здійснюється шляхом їх придбання у банків-первинних дилерів або у ліцензованих брокерів. Перелік банків та брокерів доцільно відслідковувати виключно на офіційному сайті Міністерства фінансів України, де публікуються умови проведення кожного чергового аукціону з продажу військових облігацій, зокрема строк ОВДП, сума мінімальної інвестиції (як правило, завжди від 1000 гривень), а також список банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів, де можливе придбання військових облігацій (приклад публікації умов перед аукціоном, що відбувся 29 березня).

Велика кількість брокерів та банків встановили мінімальну комісію за придбання військових облігації, а деякі взагалі скасували будь-які комісії. Крім того, з боку держави інвестування у військові облігації звільнене від оподаткування.

Під час інвестування у військові облігації необхідно враховувати валюту, терміни погашення та відсоткову ставку.

Відповідно до інформації з офіційного сайту Міністерства фінансів України, станом на 1 квітня були розміщені наступні інструменти:

Окремо слід зазначити мінімальні суми інвестицій у різних банках та в брокерів (станом на 1 квітня).

Від 1 000 грн у банках: Укргазбанк, Укрексімбанк, Альфа-банк, ПУМБ та Банк Південний.

Укргазбанк, Укрексімбанк, Альфа-банк, ПУМБ та Банк Південний. Від 1 000 грн у брокерів: ICU, "Універ Капітал" (через мобільний додаток Wotan), "Дрегон Капітал", "БТС Брокер".

ICU, "Універ Капітал" (через мобільний додаток Wotan), "Дрегон Капітал", "БТС Брокер". Від 50 000 грн: Ощадбанк.

Ощадбанк. Від 100 000 грн: ПриватБанк, Кредобанк.

ПриватБанк, Кредобанк. Від 300 000 грн: Таскомбанк.

Таскомбанк. Від 500 000 грн: ОТП Банк, Райффайзен банк.

Варто зазначити, що у кожного банку та ліцензованого брокера можуть бути особливості щодо умов придбання військових облігацій, наприклад, розмір комісії та перелік необхідних документів. Крім того, для придбання ОВДП у більшості установ необхідне особисте звернення до відділення або попереднє звернення до особистого менеджера в банку чи до контакт-центру.

Водночас окремі банки/брокери підтримують повністю дистанційне придбання військових облігацій. Зокрема, ПриватБанк надає змогу купувати військові облігації безпосередньо на сайті "Приват24".

Резюмуючи, зазначу, що інвестування у військові облігації – це інвестування в незалежне майбутнє нашої країни, яке зараз відстоює народ України. І сьогодні він є одним із найбільш дієвих та надійних способів наблизити нашу спільну перемогу.