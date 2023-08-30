Прощай, Lightning: 12 сентября будут презентованы AirPods с USB-C, – Bloomberg

Компания Apple на мероприятии в сентябре представит, в частности, обновленные наушники AirPods. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, устройство получит зарядный порт с разъемом USB-C.

Также американский техногигант презентует линейку iPhone 15, часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат некоторые возможности прошлогодних моделей Pro: чип A16, интерфейс Dynamic Island и 48-мегапиксельную тыловую камеру, а дизайн сохранится.

Более значительные изменения произойдут в моделях Pro и Pro Max, включая переработанную рамку, в которой используется титан вместо нержавеющей стали, более тонкие границы вокруг экрана и процессор A17, использующий усовершенствованный 3-нанометровый метод производства. При этом титан сделает смартфоны полегче. Также аппараты будут оснащены новой кнопкой, которая заменит переключатель между режимами звука и тишины.

По данным Bloomberg, Apple планирует поднять цены на некоторые из моделей высшего класса.

Как и ожидалось, все четыре новых iPhone также перейдут на порт USB-C, что станет первым изменением разъема в смартфонах Apple с 2012 года.

Что касается часов, то у них будут более быстрые чипы, но другие изменения будут несущественными. Одним из преимуществ станут новые цвета корпуса.

Старший вице-президент Apple по маркетингу Грег Джозвяк сообщил, что презентация новых устройств состоится 12 сентября.

Почему Apple переходит на USB-C?

В 2022 году в Европейском Союзе был принят закон, согласно которому USB-C должен быть единственным стандартом зарядного устройства для всех новых портативных гаджетов.

Предполагалось, что благодаря этому решению потребителям больше не нужно будет покупать другой кабель каждый раз, когда они покупают, например, новый смартфон. Это поможет жителям ЕС сэкономить до 250 млн евро в год и снизит отходы.

И хотя европейские правила для смартфонов, планшетов и фотоаппаратов вступят в силу осенью 2024 года, а для новых ноутбуков – с весны 2026 года, Apple уже решила оснастить разъемом USB-C не только планшеты, ноутбуки и часы, но и смартфоны и наушники.

Как писало Bloomberg, это изменение уменьшит контроль Apple на рынке аксессуаров для iPhone, ведь компания заставляла производителей аксессуаров платить ей за использование разъема Lightning и участвовала в строгом процессе утверждения.

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