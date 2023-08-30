Прощавай, Lightning: 12 вересня буде презентовано AirPods із USB-C, – Bloomberg

Компанія Apple на заході у вересні представить, зокрема, оновлені навушники AirPods. Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман.

За його словами, пристрій отримає зарядний порт із розʼємом USB-C.

Також американський техногігант презентує лінійку іPhone 15, годинники Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2.

іPhone 15 та iPhone 15 Plus отримають деякі можливості торішніх моделей Pro: чіп A16, інтерфейс Dynamic Island і 48-мегапіксельну тилову камеру, а дизайн збережеться.

Більш значні зміни відбудуться в моделях Pro і Pro Max, включаючи перероблену рамку, в якій використовується титан замість нержавіючої сталі, більш тонкі межі навколо екрана та процесор A17, який використовує вдосконалений 3-нанометровий метод виробництва. При цьому титан зробить смартфони трохи легшими. Також апарати буде оснащено новую кнопкою, яка замінить перемикач між режимами звуку та тиші.

За даними Bloomberg, Apple планує підвищити ціни на деякі з моделей вищого класу.

Як і очікувалося, всі чотири нові iPhone також перейдуть на зарядний порт USB-C, що стане першою зміною роз’єму в смартфонах Apple із 2012 року.

Що стосується годинників, то вони матимуть швидші чіпи, але інші зміни будуть несуттєвими. Однією з переваг стануть нові кольори корпусу.

Старший віце-президент Apple з маркетингу Ґреґ Джозвяк повідомив, що презентація нових пристроїв відбудеться 12 вересня.

Чому Apple переходить на USB-C?

У 2022 році в Європейському Союзі було ухвалено закон, згідно з яким USB-C повинен бути єдиним стандартом зарядного пристрою для всіх нових портативних ґаджетів.

Передбачалося, що завдяки цьому рішенню споживачам більше не треба буде купувати інший кабель щоразу, коли вони купують, наприклад, новий смартфон. Це допоможе жителям ЄС заощадити до 250 млн євро на рік і зменшить відходи.

І хоча європейські правила для смартфонів, планшетів та фотоапаратів набудуть чинності восени 2024 року, а для нових ноутбуків – із весни 2026 року, Apple уже вирішила оснастити розʼємом USB-C не лише планшети, ноутбуки й годинники, а й смартфони та навушники.

Як писало Bloomberg, ця зміна зменшить контроль Apple над ринком аксесуарів для iPhone, адже компанія змушувала виробників аксесуарів платити їй за використання роз’єму Lightning та брала участь у суворому процесі затвердження.

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