Новые iPad и MacBook Air будут представлены весной – Bloomberg

Компания Apple готовит презентацию нескольких новых устройств на начало следующего года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Речь идет, в частности, об iPad Air, iPad Pro и MacBook Air, которые могут представить в марте.

Планшет iPad Air впервые получит два размера экрана – 10,9-дюймов (такой есть и сейчас) и около 12,9 дюймов, что соответствует размеру крупнейшего iPad Pro. Техногигант готовит четыре модели, которые будут предлагать только Wi-Fi или Wi-Fi и сотовую связь в обоих размерах.

Как пишет Bloomberg, выпуск большего iPad Air является частью стратегии, чтобы предложить больше вариантов по разным ценам. Это позволяет потребителям получить больший дисплей без необходимости платить за iPad Pro, который стоит на несколько сотен долларов дороже.

В свою очередь модели Pro получат OLED-экран с более широким цветовым диапазоном. Планшет оснастят чипом M3, представленным в MacBook Pro в октябре.

Гаджет появится также в четырех вариантах с диагональю экрана примерно 11 и 13 дюймов и двумя конфигурациями связи. Это будет первое обновление iPad Pro с 2018 года.

Будущие MacBook Air по-прежнему будут выпускаться в размерах 13 и 15 дюймов. Основной акцент будет на процессоре M3.

Apple представит и обновленные версии аксессуаров Apple Pencil и Magic Keyboard, которые она будет продавать вместе с новыми iPad Pro. Клавиатура сделает планшет более похожим на ноутбук и получит более крепкую раму из алюминия.

Помимо этих продуктов, компания планирует выпустить свою гарнитуру Vision Pro в начале следующего года. Позже в 2024-м будут обновленные часы Apple Watch с датчиком артериального давления и обновленный iPad mini. Также ожидаются новые недорогие iPad, бóльшие высококлассные iPhone и модернизированные AirPods низкого и среднего уровней с портом USB-C.

Источник фото: ua.depositphotos.com