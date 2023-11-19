Разработка задержалась: гарнитура Vision Pro выйдет не в январе, – Bloomberg

Apple планировала выпустить гарнитуру смешанной реальности Vision Pro в январе 2024 года, однако не успеет до этого срока. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, передает 9to5Mac.

Производитель заявлял, что Vision Pro поступит в продажу в США в начале следующего года. Однако, по словам Гурмана, Apple еще готовит планы дистрибуции и производит финальное тестирование устройства.

Журналист указывает, что дебют гарнитуры состоится "приблизительно в марте".

Сначала Vision Pro будет продаваться в США, а позже в 2024 году гаджет появится и в других странах. Как ожидается, Apple будет продавать устройство по предварительной записи только в собственных розничных магазинах или фирменном онлайн-магазине.

Гарнитура не появится у посторонних розничных продавцов, поскольку Apple хочет тщательно управлять опытом реализации своей совершенно новой платформы. Магазины фирмы будут хранить сотни различных товаров для гарнитуры, таких как ремешки и линзы.

Вероятно, перед выпуском продукта Apple проведет еще одно медиа-мероприятие. Это позволит показать некоторые приложения и функции, которые не были полностью готовы к презентации гарнитуры в июне текущего года.

Apple Vision Pro: цена и особенности

Vision Pro позиционируется преимущественно как устройство дополненной реальности, но может переключаться и на полную виртуальную реальность. Гаджетом можно управлять глазами, руками и голосом, а для физического управления есть колесико.

Цена на AR-гарнитуру будет стартовать от 3499 долларов.

Интересно, что через несколько недель после презентации устройства Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Apple решила снизить прогнозы по производству гарнитуры.

Компания хотела получить 1 млн Vision Pro за 12 месяцев, а китайский производитель Luxshare, собирающий устройства Apple, планирует изготовить менее 400 тыс. единиц гарнитуры в 2024 году.

Основной сложностью в производственном процессе оказалось изготовление micro-OLED-дисплеев для устройства и, по данным FT, Apple была недовольна этим компонентом.

Отдельным вопросом оказалась и будущая продажа гаджета, ведь людям нужно подобрать размер ремешка, а некоторым пользователям необходимы устройства с линзами для зрения.