Розробка затрималася: гарнітура Vision Pro вийде не в січні, – Bloomberg

Компанія Apple планувала випустити гарнітуру змішаної реальності Vision Pro у січні 2024 року, однак не встигне до цього терміну. Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман, передає 9to5Mac.

Виробник заявляв, що Vision Pro надійде в продаж у США на початку наступного року. Проте, за словами Гурмана, Apple ще готує плани дистрибуції та проводить фінальне тестування пристрою.

Журналіст вказує, що дебют гарнітури відбудеться "приблизно в березні".

Спочатку Vision Pro почне продаватися в США, а пізніше в 2024 році ґаджет з’явиться і в інших країнах. Як очікується, Apple продаватиме пристрій за попереднім записом лише у власних роздрібних магазинах або в фірмовому онлайн-магазині.

Гарнітура не зʼявиться у сторонніх роздрібних продавців, оскільки Apple хоче ретельно керувати досвідом розгортання своєї абсолютно нової платформи. Магазини фірми зберігатимуть сотні різних товарів для гарнітури, таких як ремінці та лінзи.

Імовірно, перед випуском продукту Apple проведе ще один медіа-захід. Це дасть можливість показати деякі додатки та функції, які не були повністю готові до презентації гарнітури в червні поточного року.

Apple Vision Pro: ціна й особливості

Vision Pro позиціонується переважно як пристрій доповненої реальності, але він може перемикатися й на повну віртуальну реальність. Ґаджетом можна управляти очима, руками й голосом, а для фізичного управління є коліщатко.

Ціна на AR-гарнітуру стартуватиме від 3499 доларів.

Цікаво, що через кілька тижнів після презентації пристрою Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що Apple вирішила знизити прогнози щодо виробництва гарнітури.

Компанія хотіла отримати 1 млн Vision Pro за 12 місяців, а китайський виробник Luxshare, який збирає пристрої Apple, планує виготовити менше 400 тис. одиниць гарнітури у 2024 році.

Основною складністю у виробничому процесі виявилося виготовлення micro-OLED-дисплеїв для пристрою й, за даними FT, Apple була незадоволена цим компонентом.

Окремим питанням виявився й майбутній продаж ґаджета, адже людям потрібно підібрати розмір ремінця, а деяким користувачам необхідні пристрої з лінзами для зору.