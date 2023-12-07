Нові iPad і MacBook Air будуть представлені навесні, – Bloomberg

Компанія Apple готує презентацію кількох нових пристроїв на початок наступного року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

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Ідеться, зокрема, про iPad Air, iPad Pro і MacBook Air, які можуть представити в березні.

Планшет iPad Air вперше отримає два розміри екрана – 10,9-дюймів (такий є й зараз) та близько 12,9 дюймів, що відповідає розміру найбільшого iPad Pro. Техногігант готує чотири моделі, які пропонуватимуть лише Wi-Fi або Wi-Fi і стільниковий звʼязок в обох розмірах.

Як пише Bloomberg, випуск більшого iPad Air є частиною стратегії, щоб запропонувати більше варіантів за різними цінами. Це дозволяє споживачам отримати більший дисплей без необхідності платити за iPad Pro, який коштує на кілька сотень доларів дорожче.

Своєю чергою моделі Pro отримають OLED-екран із ширшим діапазоном кольорів. Планшет оснастять чипом M3, який був представлений у MacBook Pro у жовтні.

Ґаджет зʼявиться також у чотирьох варіантах з діагоналлю екрану приблизно 11 і 13 дюймів і двома конфігураціями звʼязку. Це буде перше оновлення іPad Pro з 2018 року.

Майбутні MacBook Air, як і раніше, випускатимуться в розмірах 13 і 15 дюймів. Основний акцент буде на процесорі M3.

Apple представить й оновлені версії аксесуарів Apple Pencil і Magic Keyboard, які вона продаватиме разом з новими iPad Pro. Клавіатура зробить планшет більш схожим на ноутбук й отримає більш міцну раму з алюмінію.

Крім цих продуктів, компанія планує випустити свою гарнітуру Vision Pro на початку наступного року. Пізніше в 2024-му буде оновлений годинник Apple Watch із датчиком артеріального тиску та оновлений iPad mini. Також очікуються нові недорогі iPad, більші висококласні iPhone та модернізовані AirPods низького та середнього рівнів із портом USB-C.

Джерело фото: ua.depositphotos.com