Поместится в кармане: фирма из США представила портативный голографический дисплей (ВИДЕО)

Американская компания Looking Glass представила портативный экран, позволяющий смотреть на 3D-изображения без специальной гарнитуры. Об этом пишет The Verge.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

В 2020 году компания анонсировала 7,9-дюймовую настольную модель за 349 долларов. В свою очередь новый Looking Glass Go будет иметь 6-дюймовую панель и обойдется в 300 долларов.

На устройство можно загрузить не только трехмерные файлы, но и обычные изображения, а программное обеспечение на основе искусственного интеллекта преобразует их в 3D.

Экран в 10 раз тоньше предыдущих дисплеев фирмы и достаточно мал, чтобы поместиться в кармане. Однако Looking Glass Go необходимо подключать к источнику питания через кабель USB, поскольку он не имеет собственного встроенного аккумулятора. В то же время, это первый аппарат Looking Glass со встроенным Wi-Fi (а также Bluetooth), который "получает голограммы из облака".

Дисплей имеет разрешение в 1440 x 2560 пикселей (491 ppi), а угол обзора составляет 58 градусов.

Вес составляет 235 г, высота – 16 см, ширина – 8 см, толщина – 1,9 см. На корпусе есть кнопки "вперед", "назад" и "пауза" для слайд-шоу, а также 3,5-миллиметровый аудиоразъем.

Looking Glass Go предлагается на платформе Kickstarter. Разработчики обещают начать поставки в июне 2024 года.