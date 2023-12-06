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Поместится в кармане: фирма из США представила портативный голографический дисплей (ВИДЕО)
Американская компания Looking Glass представила портативный экран, позволяющий смотреть на 3D-изображения без специальной гарнитуры. Об этом пишет The Verge.
В 2020 году компания анонсировала 7,9-дюймовую настольную модель за 349 долларов. В свою очередь новый Looking Glass Go будет иметь 6-дюймовую панель и обойдется в 300 долларов.
На устройство можно загрузить не только трехмерные файлы, но и обычные изображения, а программное обеспечение на основе искусственного интеллекта преобразует их в 3D.
Экран в 10 раз тоньше предыдущих дисплеев фирмы и достаточно мал, чтобы поместиться в кармане. Однако Looking Glass Go необходимо подключать к источнику питания через кабель USB, поскольку он не имеет собственного встроенного аккумулятора. В то же время, это первый аппарат Looking Glass со встроенным Wi-Fi (а также Bluetooth), который "получает голограммы из облака".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Дисплей имеет разрешение в 1440 x 2560 пикселей (491 ppi), а угол обзора составляет 58 градусов.
Вес составляет 235 г, высота – 16 см, ширина – 8 см, толщина – 1,9 см. На корпусе есть кнопки "вперед", "назад" и "пауза" для слайд-шоу, а также 3,5-миллиметровый аудиоразъем.
Looking Glass Go предлагается на платформе Kickstarter. Разработчики обещают начать поставки в июне 2024 года.