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Поміститься в кишені: фірма зі США представила портативний голографічний дисплей (ВІДЕО)
Американська компанія Looking Glass представила портативний екран, який дозволяє дивитися 3D-зображення без спеціальної гарнітури. Про це пише The Verge.
У 2020 році компанія анонсувала 7,9-дюймову настільну модель за 349 доларів. Своєю чергою новий Looking Glass Go матиме 6-дюймову панель й обійдеться в 300 доларів.
На пристрій можна буде завантажити не лише тривимірні файли, а й звичайні зображення, а програмне забезпечення на основі штучного інтелекту перетворить їх у 3D.
Екран у 10 разів тонший за попередні дисплеї фірми й достатньо малий, щоб поміститися в кишені. Однак Looking Glass Go необхідно підключати до джерела живлення через USB-кабель, оскільки він не має власного вбудованого акумулятора. Водночас це перший апарат Looking Glass із вбудованим Wi-Fi (а також Bluetooth), який "отримує голограми з хмари".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Дисплей має роздільну здатність у 1440 x 2560 пікселів (491 ppi), а кут огляду становить 58 градусів.
Вага становить 235 г, висота – 16 см, ширина – 8 см, товщина – 1,9 см. На корпусі є кнопки "вперед", "назад" і "пауза" для слайд-шоу, а також 3,5-міліметровий аудіороз’єм.
Looking Glass Go наразі пропонується на платформі Kickstarter. Розробники обіцяють почати поставки в червні 2024 року.