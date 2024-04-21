Проблема с экранами Galaxy: пользователи сталкиваются с появлением зеленой линии после обновления

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy по всему миру начали сообщать о появлении на экране вертикальной зеленой линии, появившемся после обновления операционной системы. Эта проблема была подмечена в моделях Galaxy S21 FE, S21 Ultra, а также в сериях Galaxy A73, M21 и S22.

Об этом пишет TechRadar.

Обычно такие зеленые линии на экране указывают на потенциальные проблемы с подключением между дисплеем и аппаратным обеспечением, которые могут возникнуть из-за физических повреждений или перегрева.

Причина появления дефекта пока не установлена, но есть предположение, что это может быть связано с последним обновлением программного обеспечения Samsung, включая One UI 6.0 или обновление системы безопасности за апрель 2024 года.

Вероятная причина проблемы

Возможным объяснением является то, что обновления программного обеспечения в сочетании с факторами окружающей среды могут генерировать достаточно тепла (особенно на телефонах с чипсетами Exynos от Samsung), что вызывает или ускоряет существующий дефект аппаратного обеспечения внутри дисплея.

Некоторые эксперты предполагают, что перегрев может ослабить клей, удерживающий компоненты дисплея вместе, что приводит к проблеме с зеленой линией.

Отмечается, что этот инцидент подверг сомнению качество производства и долговечность устройств и вызвал дискуссии среди пользователей и специалистов.

Несмотря на то, что зеленая линия разделяет экран, телефоны продолжают работать нормально.

Аndroid Аuthority пишет, что в течение последнего года проблема с зеленой линией также затронула старые смартфоны AMOLED других производителей. OnePlus, в ответ на подобные жалобы, начал предлагать своим клиентам в Индии пожизненную гарантию на экран для своих собственных устройств.

Хотя Samsung еще официально не признала эту проблему, компания предложила ремонт и замену подобным проблемам, с которыми ранее сталкивались пользователи серии Galaxy S20.

Напомним, в первом квартале 2024 года Samsung удалось вернуть лидерство в сфере продаж смартфонов с показателем более 60 млн проданных смартфонов, что составляет 20,8% доли на рынке.