Проблема з екранами Galaxy: користувачі стикаються з появою зеленої лінії після оновлення

Користувачі смартфонів Samsung Galaxy по всьому світу почали повідомляти про появу на екрані вертикальної зеленої лінії, яка з'явилася після оновлення операційної системи. Ця проблема була помічена в моделях Galaxy S21 FE, S21 Ultra, а також в серіях Galaxy A73, M21 і S22.

Про це пише TechRadar.

Зазвичай, такі зелені лінії на екрані вказують на потенційні проблеми з підключенням між дисплеєм та апаратним забезпеченням, які можуть виникати через фізичні пошкодження або перегрів.

Причина появи дефекту поки що не встановлена, але є припущення, що це може бути пов'язано з останнім оновленням програмного забезпечення Samsung, включно з One UI 6.0 або оновленням системи безпеки за квітень 2024 року.

Ймовірна причина проблеми

Можливим поясненням є те, що оновлення програмного забезпечення в поєднанні з факторами навколишнього середовища можуть генерувати достатньо тепла (особливо на телефонах із чіпсетами Exynos від Samsung), що спричинює або прискорює вже існуючий дефект апаратного забезпечення всередині дисплея.

Деякі експерти припускають, що перегрів може послабити клей, який утримує компоненти дисплея разом, що призводить до проблеми із зеленою лінією.

Зазначається, що цей інцидент поставив під сумнів якість виробництва та довговічність пристроїв і викликав дискусії серед користувачів та фахівців.

Попри те, що зелена лінія розділяє екран, телефони продовжують функціонувати нормально.

Аndroid Аuthority пише, що протягом останнього року проблема із зеленою лінією також торкнулася старих смартфонів AMOLED інших виробників. OnePlus, у відповідь на подібні скарги , почав пропонувати своїм клієнтам в Індії довічну гарантію на екран для своїх власних пристроїв.

Хоча Samsung ще офіційно не визнала цю проблему, компанія запропонувала ремонт і заміну для подібних проблем, з якими раніше стикалися користувачі серії Galaxy S20.

Нагадаємо, у першому кварталі 2024 року Samsung вдалося повернути лідерство у сфері продажу смартфонів з показником у понад 60 млн проданих смартфонів, що складає 20,8% частки на ринку.