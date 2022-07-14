"Добробут" бесплатно проводит маммографию: как война влияет на здоровье женщин

С 14 июля по 14 августа в лечебно диагностическом центре "Добробут" в Киеве по адресу ул. Семьи Идзиковских, 3, все желающие смогут бесплатно пройти маммографическое обследование.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Регулярное прохождение маммографии – неотъемлемая составляющая заботы о здоровье женщины. Особенно это касается женщин после 40 лет – для них ежегодная маммография обязательна. Маммография является золотым стандартом в диагностике обнаружения новообразований молочной железы. Этот метод позволяет выявить образование в молочной железе еще на доклиническом этапе – на этапе формирования микрокальцинации, когда образование невозможно увидеть на УЗИ и при обследовании врачом.

"Молочная железа - это "орган-мишень". Она является наиболее гормончувствительным органом в теле женщины, и всегда реагирует на малейшее изменение гормонального фона. Гормональный фон может изменяться по многим причинам, среди которых на первом месте - стресс. Именно стресс вызывает изменение уровня половых гормонов, что приводит к появлению определенных симптомов со стороны молочной железы: боль, дискомфорт, ощущение нагрубания, выделение из сосков, а также – появление уплотнений: как доброкачественных (кисты, фиброаденомы), так и злокачественных. Длительное ношение белья (например, при нахождении в подвалах, бомбоубежищах) может приводить к появлению ишемии молочных желез – снижение кровоснабжения в тканях приводит к недостатку кислорода, необходимого для клеточного метаболизма. Ишемия приводит к возникновению образований. Травмы (гематомы) также могут спровоцировать развитие злокачественных новообразований в молочной железе", – объясняет врач-онколог, хирург Медицинской сети "Добробут" Юлия Габелко.

По оценке эксперта, в среднем, в одном столичном медицинском заведении проводится около 10 000 маммографических обследований в год. По результатам обследований регистрируют 950 случаев злокачественных новообразований, то есть около 10% от обследований. Маммография является выскоточным методом исследований, позволяющим вовремя выявить злокачественные новообразования на начальных стадиях.

Для прохождения бесплатной маммографии в лечебно-диагностическом центре "Добробут" женщинам младше 40 лет нужно направление врача "Добробута" или другого лечебного учреждения. Женщинам старше 40 лет направление от врача не требуется. Запись через контакт-центр: (097) 495 28 88, (044) 495 28 88.

СПРАВКА:



"Добробут" – одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. В портфеле компании 20 медцентров в Киеве и Киевской области, Львове, Ивано-Франковске, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки. Медицинские центры сети предоставляют услуги для детей и взрослых по более чем 75 медицинским направлениям.