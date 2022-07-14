"Добробут" проводитиме мамографію безоплатно: як війна впливає на здоров’я жінок

Від 14 липня по 14 серпня у лікувально-діагностичному центрі "Добробут" в Києві за адресою вул. Сім’ї Ідзиковських, 3, всі бажаючі зможуть безоплатно пройти мамографічне обстеження.

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Про це повідомляє пресслужба клініки.

Регулярне проходження мамографії – невід’ємна складова турботи про здоров’я жінки. Особливо це стосується жінок після 40 років – для них щорічна мамографія є обов’язковою. Мамографія є золотим стандартом у діагностиці виявлення новоутворень молочної залози. Цей метод дозволяє виявити утворення в молочній залозі ще на доклінічному етапі – на етапі формування мікрокальцинації, коли утворення неможливо побачити на УЗД і при рутинному обстежені лікарем.

"Молочна залоза – це "орган-мішень". Вона є найбільш гормончутливим органом в тілі жінки, і завжди реагує на найменшу зміну гормонального фону. Гормональний фон може змінюватись з багатьох причин, серед яких на першому місці – стрес. Саме стрес викликає зміну рівня статевих гормонів, що призводить до появи певних симптомів з боку молочної залози: біль, дискомфорт, відчуття нагрубання, виділення з сосків, а також – появу ущільнень: як доброякісних (кісти, фіброаденоми), так і злоякісних. Довготривале носіння білизни (наприклад, під час перебування у підвалах, бомбосховищах) може призводити до появи ішемії молочних залоз – зниження кровопостачання у тканинах призводить до нестачі кисню, необхідного для клітинного метаболізму. Ішемія призводить до виникнення утворень. Травми (гематоми) також можуть спровокувати розвиток злоякісних новоутворень в молочній залозі", – пояснює лікар-онколог, хірург Медичної мережі "Добробут" Юлія Габелко.

За оцінкою експерта та її колег, в середньому, в одному столичному медичному закладі проводиться близько 10 000 мамографічних обстежень на рік. За результатами обстежень реєструють 950 випадків злоякісних новоутворень, тобто близько 10% від обстежень. Мамографія є вискоточним методом досліджень, який дозволяє вчасно виявити злоякісні новоутворення на початкових стадіях.

Для проходження безоплатної мамографії у лікувально-діагностичному центрі "Добробут" жінкам віком молодше 40 років потрібне направлення лікаря "Добробуту" або іншого лікувального закладу. Жінкам старше 40 років направлення від лікаря не потрібне. Запис – через контакт-центр: (097) 495 28 88, (044) 495 28 88.

ДОВІДКА:



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