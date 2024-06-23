В Киевской области открылась новая амбулатория первичной медицинской помощи

В Бучанском центре первичной медицинской помощи Киевской области открыли новую амбулаторию групповой практики № 2, которая обеспечит качественную медицинскую помощь жителям общины. Это уже третья амбулатория, открытая после освобождения Киевщины от временной оккупации Россией.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины (МОЗ).

Там напомнили, что в начале полномасштабной войны Киевская область находилась под частичной оккупацией и артобстрелами и авиаударами, тогда многие объекты гражданской инфраструктуры, в том числе и медицинской, были повреждены или разрушены до основания.

Что известно о новой амбулатории

Отмечается, что амбулатория будет функционировать в наиболее пострадавших районах Бучи – на улицах Яблонской и Вокзальной. Общая площадь помещений составляет 240 кв.

В них будут работать шесть врачей, в том числе пять врачей-терапевтов и семейный врач. Амбулатория будет обслуживать около 10 тысяч жителей.

Заказчик реконструкции новой амбулатории – Бучанский городской совет, являющийся владельцем коммунального учреждения. Обеспечить медучреждение нужным медицинским оборудованием удалось за счет местного бюджета на сумму около 700 тыс. грн.

Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ Фото: Пресс-служба МОЗ

Россия уничтожила и повредила более 150 медучреждений в Киевской области

Отметим, что за более чем два года полномасштабной войны Россия разрушила на Киевщине пять объектов медучреждений и еще 158 объектов существенно повредила.

87 объектов медучреждений области уже восстановлены полностью и еще 65 – восстановлены частично.

В целом, несмотря на системные атаки России, в Украине уже удалось полностью восстановить 510 объектов медицинской инфраструктуры, поврежденных в результате войны.

Кроме того, еще 355 медучреждений частично отстроены или находятся в процессе восстановительных работ. Больше всего отремонтированных учреждений расположены в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Для восстановления украинской медсистемы нужно 14 млрд долларов

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, на восстановление украинской медицинской системы в течение ближайших 10 лет нужно более 14 млрд долларов, поскольку Россия не только разрушила больницы, но пытается уничтожить "скорые", аптеки, вывозить оборудование и лекарства.

По состоянию на июнь 2024 года РФ повредила 161 авто "скорой", 261 автомобиль экстренной помощи уничтожила, а еще 125 захватила. В результате вражеских обстрелов повреждено 1618 медучреждений, а 214 разрушены полностью. Больше всего пострадали больницы Харьковской, Донецкой, Николаевской и других областей.