У Київській області відкрилась нова амбулаторія первинної медичної допомоги

У Бучанському центрі первинної медичної допомоги, що на Київщині, відкрили нову амбулаторію групової практики № 2, яка забезпечить якісну медичну допомогу мешканцям громади. Це вже третя амбулаторія, яку відкрили після звільнення Київщини від тимчасової окупації Росією.

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Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ).

Там нагадали, що на початку повномасштабної війни Київська область перебувала під частковою окупацією та артобстрілами й авіаударами, тоді чимало об’єктів цивільної інфраструктури, в тому числі й медичної, були пошкоджені або зруйновані вщент.

Що відомо про нову амбулаторію

Зазначається, що амбулаторія функціонуватиме у найбільш постраждалих районах Бучі – на вулицях Яблунська та Вокзальна. Загальна площа приміщень становить 240 м².

В них працюватимуть шість лікарів, зокрема пʼять лікарів-терапевтів та сімейний лікар. Амбулаторія обслуговуватиме близько 10 тис. мешканців.

Замовник реконструкції нової амбулаторії – Бучанська міська рада, яка є власником комунального закладу. Забезпечити медзаклад потрібним медичним обладнанням вдалося коштом місцевого бюджету на суму близько 700 тис. грн.

Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ

Росія знищила та пошкодила понад 150 медзакладів на Київщині

Зазначимо, що за понад два роки повномасштабної війни Росія зруйнувала вщент на Київщині пʼять обʼєктів медзакладів та ще 158 обʼєктів суттєво пошкодила.

87 об’єктів медзакладів області вже відновлені повністю та ще 65 – відновлені частково.

Загалом, незважаючи на системні атаки Росії, в Україні вже вдалося повністю відновити 510 об'єктів медичної інфраструктури, пошкоджених внаслідок війни.

Окрім того, ще 355 медзакладів частково відбудовані або перебувають у процесі відновлювальних робіт. Найбільше відремонтованих закладів розташовані на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

Для відновлення української медсистеми потрібно 14 млрд доларів

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, на відновлення української медичної системи протягом найближчих 10 років потрібно понад 14 млрд доларів, оскільки Росія не лише зруйнувала лікарні, а намагається знищити "швидкі", аптеки, вивозить обладнання та ліки.

Станом на червень 2024 року РФ пошкодила 161 авто "швидкої", 261 автівку екстреної допомоги знищила, а ще 125 захопила. Водночас внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 1618 медзакладів, а 214 зруйновано повністю. Найбільше постраждали лікарні Харківської, Донецької, Миколаївської та інших областей.