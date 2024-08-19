Правительство упростило процедуру регистрации лекарственных средств: что изменится

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, упрощающий процедуру регистрации лекарственных средств, закупаемых ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). Соответствующие изменения будут внесены в закон Украины "О лекарственных средствах".

Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины.

Основная цель этого законопроекта – расширить доступ пациентов к новым лекарственным средствам и закупаемым вакцинам за государственные средства.

Также это нововведение позволит поставщикам быстрее зарегистрировать препараты для снабжения МЗУ – всего за один месяц по сравнению с обычной процедурой, которая занимает до семи месяцев.

В частности, законопроект предусматривает упрощенную регистрацию для препаратов, внесенных в перечень преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) лекарственных средств и вакцин.

Это также касается лекарств, включенных в базу данных, которые могут быть закуплены в рамках Чрезвычайного плана Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ (PEPFAR).

В Минздраве отметили, что ранее упрощенная регистрация возможна для лекарственных средств, зарегистрированных компетентными органами США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады и Европейского Союза по централизованной процедуре. Новый законопроект добавляет в этот список препараты, зарегистрированные в Великобритании, а также в государствах-членах ЕС по децентрализованной процедуре.

Зарегистрированные лекарства получают удостоверение с пятилетним сроком действия, в течение которого они могут применяться в Украине. По истечении этого срока возможно их повторное применение при перерегистрации.

Добавим, что фармацевтический рынок Украины демонстрирует значительный рост в первом полугодии 2024 года, несмотря на целый ряд вызовов. По словам регионального директора фармкомпании Acino Евгения Заики, продажи выросли на 19% в денежном выражении, хотя в натуральном показателе увеличение составило всего 3%.

Кроме того, аптечные продажи в Украине за январь-май 2024 года выросли на 13,87% в денежном выражении (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), достигнув 80,159 млрд грн. Однако в натуральном выражении продажи сократились на 4,2%, составив 491,363 млн упаковок.

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