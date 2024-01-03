1 человек погиб в результате ракетных ударов по Авдеевке

Россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке, в результате чего погиб местный житель. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"Сегодня около 11 утра россияне выпустили по городу 4 ракеты и попали в жилую застройку. 51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями доставлена в больницу. Авдеевка ежедневно подвергается враждебным обстрелам, никто не может гарантировать безопасность. - эвакуируйтесь!", - написал он.

Напомним, российские военные обстреляли село в Херсонской области, в результате чего погиб местный житель.

Утром 2 января российские военные совершили массированную ракетную атаку на украинские города. В Киеве в результате атаки были повреждены жилые дома и коммуникации в 9 районах. В некоторых районах столицы не было света и воды. Уже в 12:00 энергетикам удалось заживить объекты "Киевводоканала" и восстановить Киевский энергоузел.

В результате российской атаки в Киеве погибли 2 человека, еще два человека погибли в Киевской области. Также оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате атаки пострадали более 40 человек, в том числе один человек погиб.

Также 2 января российские военные нанесли 134 удара по Запорожской области в результате чего погибли два человека.