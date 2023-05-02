Американские военные отслеживают еще один неизвестный воздушный шар, – СМИ

Военные США отслеживают очередной неизвестный воздушный шар, которые пролетел над территорией страны. Пока непонятно, кому он принадлежит. Об этом сообщает NBC News.

По данным источников издания, объект был зафиксирован над частью Гавайев, но он не пролетал над чувствительными зонами.

Американские военные следят за ним с конца прошлой недели и определили, что он не представляет угрозы для воздушного движения или национальной безопасности и не передает сигналы.

Пока неизвестно, это метеорологический шар или что-то другое, однако американцы могут сбить объект, если он приблизится к земле.

Шар, который, вероятно, не имеет маневренных возможностей, медленно двигается к Мексике. Представители США не верят, что он принадлежит китайцам, но пытаются установить владельца.

Спикер Индо-Тихоокеанского командования США сообщил, что военные зафиксировали неопознанный радиолокационный сигнал в пятницу, 28 апреля, вблизи острова Гавайи. Тихоокеанские военно-воздушные силы запустили три истребителя F-22 для оценки ситуации и визуального осмотра.

"Мы наблюдали за прохождением объекта и оценили, что он не представляет угрозы", – сказал он.

Представитель Пентагона отметил, что воздушный шар находился на высоте 36 000 футов (около 11 км). Он не имел никаких признаков маневрирования или контроля иностранным или враждебным субъектом. Шар не пролетал непосредственно над критически важной инфраструктурой обороны или другими конфиденциальными объектами правительства США, а также не представлял угрозы людям на земле.

Напомним, зимой над США сбили несколько объектов. Одним из них был китайский воздушный шар-шпион – его ликвидировали у побережья Каролины.

Пекин признал, что шар был создан в Китае. Однако там уверяли, что это просто метеорологический зонд, который случайно отклонился от курса.

В свою очередь NBC News в начале апреля писало, что аэростат воровал секретные данные. В частности, воздушный шар перехватил информацию из нескольких военных объектов США и передал их Китаю.