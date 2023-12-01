Армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами: как прошла ночь в регионах

В ночь на 1 декабря россияне атаковали территорию Украины ударными БпЛА типа "Shahed" из оккупированного Крыма, РФ, а также с оккупированной Херсонщины. Всего враг запустил две ракеты Х-59 и 25 ударных БПЛА.

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Об этом сообщают в воздушных силах.

ПВО удалось уничтожить 18 ударных БПЛА и одну ракету Х-59.

В Харьковской области в течение суток под ударами врага находились по меньшей мере 16 населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Сегодня утром враг обстрелял с. Ковшаровка Купянского района. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, сообщил глава области Олег Синегубов.

В результате минометного обстрела с. Липцы Харьковского района пострадал мужчина 52 лет. В с. Новоосиново Купянского района поврежден частный дом. В результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района поврежден частный дом.

Кроме того, под ударами врага находились Уды Богодуховского района, Нестерное Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка Купянского района и другие населенные пункты.

В Запорожской области под огнем оказались 23 населенных пункта, россияне нанесли по ним 159 ударов, сообщили в ОВА.

Военнослужащие РФ совершили 29 БПЛА-атак по Широкому, Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботиному, Малиновке, Новоданиловке, Новодаровке, Темировке, Луговскому, Каменскому и Степному, 7 РСЗО-обстрелов Роботиного, Темыровки, по Каменскому и Новоданиловке.

121 артобстрел пришелся по территории Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Волшебного, Красного, Щербаков, Затишье, Плавней, Лобкового, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.

Херсонскую область войска РФ обстреляли 91 раз, выпустив 528 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них – 7 "Shahed", сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По Херсону враг выпустил 27 снарядов.

Оккупанты попали в жилые кварталы, территорию заводов и предприятий в Херсоне, дом культуры в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 8 - получили ранения.

Ночью над Николаевской областью было уничтожено восемь вражеских БПЛА. В результате атаки беспилотников на агропредприятия повреждены складское здание, ангар, сельскохозяйственная техника, сообщает глава области Виталий Ким.

В Николаевском районе вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и береговой полосе г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Днепропетровской области ночью российская армия дважды избивала по Никопольскому району, сообщают в ОВА.

Сначала из тяжелой артиллерии обстреляла Мировское общество. Затем – Красногригорьевскую. Туда прилетело более полудесятка снарядов.

Ракетой захватчики попали по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются. Впрочем, известно, что обошлось без жертв.

В Донецкой области за 30 ноября россияне убили 1 жителя Донбасса — в Торецке.

Из-под завалов разрушенных частных домов получили двух мужчин в возрасте 44 и 70 лет и 87-летнюю женщину. Их с контузиями и переломом доставили в медицинское учреждение.

В общей сложности, 6 человек в области за сутки получили ранения.