Армия РФ атаковала Харьков: в городе проблемы со светом

18 октября армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Индустриальному району Харькова, в результате чего ранение получила женщина. Также в городе возникли проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Тип вооружения устанавливается", - отметил Синегубов.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадала гражданская женщина 67 лет. Она получила осколочные ранения и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Синегубов добавил, что также зафиксированы повреждения электросети, поэтому в городе возможны перебои со светом.

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, а правоохранители фиксируют последствия очередного российского террора.

Напомним, российские оккупационные войска 18 октября ударили ракетами по частному сектору в окрестностях Днепра, есть погибшие и пострадавшие.

Также ночью 18 октября армия страны-агрессора РФ совершила 6 ракетных ударов по Запорожью. оккупанты попали в многоэтажное здание, в результате чего два человека погибли, 4 ранены, еще трое считаются пропавшими без вести.