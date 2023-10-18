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В течение суток россияне обстреляли ряд областей: какая ситуация в регионах
За прошедшие сутки и ночь 18 октября российские оккупанты нанесли удары по четырем областям Украины. Во вражеский огонь попали Запорожская, Харьковская, Херсонская и Днепропетровская области.
Запорожская область
Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, за сутки враг нанес по региону 138 обстрелов, пострадали 18 населенных пунктов. Россияне осуществили 6 ракетных ударов по Запорожью, в результате чего была повреждена многоэтажка. Известно о двух погибших мужчинах.
Также враг запустил БПЛА по Гуляйполю, Новодаровке и Малой Токмачке, обстреляли из РСЗО Орехов, Малую Токмачку и Новоданиловку, а также ударили 4 авиаснарядами по Роботиному и Новоданиловке.
Согласно информации ОВА, 118 артобстрелов пришлось на территории таких прифронтовых городов и сел как Новоандреевки, Малиновки, Роботиного, Белогорья, Левадного, Красного, Волшебного, Пятихаток, Малых Щербаков, Степного, Плавней, Каменского и других.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вражескими снарядами было разрушено 33 дома.
Херсонская область
В течение суток российские войска 70 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.
Согласно сообщению, в результате обстрелов шесть человек получили ранения, а 63-летний мужчина погиб в Новобериславе. По селу враг выпустил 6 управляемых авиабомб.
Что касается Херсона, то по городе враг выпустил 16 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы, здание учебного заведения, предприятие железнодорожного транспорта, территорию парка и набережной в Херсоне.
Утром 18 октября Прокудин добавил, что россияне совершили несколько пусков управляемых авиабомб в направлении Бериславского района. Они задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам.
"Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - написал он.
Харьковская область
За прошедшие сутки захватчики нанесли удары по Чугуевскому и Купянскому районам, сообщил глава области Олег Синегубов.
По его словам, враг обстрелял Волчанск, Красное Первое, Синковку, Петропавловку, Кисловку, Песчаное и другие населенные пункты по артиллерии, минометам и другому вооружению. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Синегубов добавил, что у села Пески-Радьковские Изюмского района во время работ в поле на вражеской мини взорвался трактор, в результате чего 52-летний тракторист погиб на месте.
Днепропетровская область
Ночью враг продолжал наносить удары по Никопольщине, сообщил глава области Сергей Лысак.
По его словам, войска РФ обстреливали районный центр, Марганецкую и Мировскую общины из тяжелой артиллерии и выпустили около двух десятков снарядов.
"Спасатели еще обследуют населенные пункты, атаковавшие агрессор. Уточняют последствия ударов. Прошло без погибших и пострадавших", - написал он.