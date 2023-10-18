В течение суток россияне обстреляли ряд областей: какая ситуация в регионах

За прошедшие сутки и ночь 18 октября российские оккупанты нанесли удары по четырем областям Украины. Во вражеский огонь попали Запорожская, Харьковская, Херсонская и Днепропетровская области.

Запорожская область

Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, за сутки враг нанес по региону 138 обстрелов, пострадали 18 населенных пунктов. Россияне осуществили 6 ракетных ударов по Запорожью, в результате чего была повреждена многоэтажка. Известно о двух погибших мужчинах.

Также враг запустил БПЛА по Гуляйполю, Новодаровке и Малой Токмачке, обстреляли из РСЗО Орехов, Малую Токмачку и Новоданиловку, а также ударили 4 авиаснарядами по Роботиному и Новоданиловке.

Согласно информации ОВА, 118 артобстрелов пришлось на территории таких прифронтовых городов и сел как Новоандреевки, Малиновки, Роботиного, Белогорья, Левадного, Красного, Волшебного, Пятихаток, Малых Щербаков, Степного, Плавней, Каменского и других.

Вражескими снарядами было разрушено 33 дома.

Херсонская область

В течение суток российские войска 70 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Согласно сообщению, в результате обстрелов шесть человек получили ранения, а 63-летний мужчина погиб в Новобериславе. По селу враг выпустил 6 управляемых авиабомб.

Что касается Херсона, то по городе враг выпустил 16 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы, здание учебного заведения, предприятие железнодорожного транспорта, территорию парка и набережной в Херсоне.

Утром 18 октября Прокудин добавил, что россияне совершили несколько пусков управляемых авиабомб в направлении Бериславского района. Они задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам.

"Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - написал он.

Харьковская область

За прошедшие сутки захватчики нанесли удары по Чугуевскому и Купянскому районам, сообщил глава области Олег Синегубов.

По его словам, враг обстрелял Волчанск, Красное Первое, Синковку, Петропавловку, Кисловку, Песчаное и другие населенные пункты по артиллерии, минометам и другому вооружению. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Синегубов добавил, что у села Пески-Радьковские Изюмского района во время работ в поле на вражеской мини взорвался трактор, в результате чего 52-летний тракторист погиб на месте.

Днепропетровская область

Ночью враг продолжал наносить удары по Никопольщине, сообщил глава области Сергей Лысак.

По его словам, войска РФ обстреливали районный центр, Марганецкую и Мировскую общины из тяжелой артиллерии и выпустили около двух десятков снарядов.

"Спасатели еще обследуют населенные пункты, атаковавшие агрессор. Уточняют последствия ударов. Прошло без погибших и пострадавших", - написал он.