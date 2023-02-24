Армия РФ массированно обстреляла Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал пограничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вчера утром, предварительно с ЗРК С-300, враг нанес удар по административному зданию в пгт Двуречная Купянского района. 2 человека – мужчина и женщина получили ранения.

Во время проведения спасательных работ враг вторично обстрелял Двуречную. Бил прицельно по спасателям. Были повреждены по меньшей мере 4 автомобиля ГСЧС. Из-за риска для жизни спасателей работа по разбору завалов была приостановлена.

Кроме того, в течение дня враг массированно обстреливал Купянск и окрестные села. В Купянске ранения получили 2 женщины 54, 61 года и мужчина 43 лет.

В Купянском районе ранения в течение суток получили 4 человека 49, 68, 72 и 73 лет. Все они госпитализированы и получают медицинскую помощь.

Также в Купянске обстрелами разрушены 4 жилых дома. В районе повреждены дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Отметим, за прошедшие сутки, 22 февраля, враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах Харьковщины.