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Армия РФ нанесла ракетные удары по школе и частному сектору Покроваска
Российские оккупационные войска вечером 3 ноября открыли огонь по Покровску Донецкой области. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
Три ракеты оккупанты запустили по местной школе. Еще одно попадание зафиксировано в частном секторе города.
"Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место, и последствия еще двух прилетов", - добавил Тимошенко.
Днем ранее, 2 ноября, в Донецкой области оккупационные войска рф попали по домам, убили и ранили гражданских. Тогда за сутки в регионе вражеским атакам подверглись 15 населенных пунктов. Армия России выпустила снаряды по городам Авдеевка, Бахмут, Угледар, Курахово, Торецк, Украинка, пгт Большая Новоселка, Курдюмовка, Нью-Йорк, селах Времовка, Дружба, Иванополье, Карловка, Максимилиановка, Павловка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
До этого в Бахмуте россияне убили одного человека и вызвали пожар в здании техникому. А в Краматорске противник атаковал одно из промышленных предприятий.