Армия РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Ночью 17 августа враг атаковал Новомосковский район ракетами. Обошлось без жертв среди населения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Под утро враг атаковал область ракетами. Громко было в Новомосковском районе", - отметил Лысак.

По его словам, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

"Без света осталось 10 тыс человек в двух населенных пунктах. Специалисты проблему уже устранили, дома заживили", - сообщил Лысак.

Он добавил, что другие последствия атаки сейчас уточняются.

Напомним, ночью 15 августа в Днепре российская ракета попала в предприятие, возник пожар, пострадали два человека.

Также утром 12 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.