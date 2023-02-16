Армия РФ нанесла удары по Харькову

Российские оккупационные войска ночью 16 февраля в очередной раз открыли огонь по Харькову, местные жители слышали взрывы.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, по городу россияне нанесли удары ракетами С-300. Целились по объектам инфраструктуры. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 22:52, угроза длилась почти час.

Накануне, 12 февраля, армия РФ также атаковала Харьков, нанеся удары по городу ракетами С-300. Ранение тогда получил 35-летний мужчина.

Также ночью 10 февраля оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Было зафиксировано около 10 взрывов в городе.