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Армия РФ нанесла удары по Харькову
Российские оккупационные войска ночью 16 февраля в очередной раз открыли огонь по Харькову, местные жители слышали взрывы.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, по городу россияне нанесли удары ракетами С-300. Целились по объектам инфраструктуры. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 22:52, угроза длилась почти час.
Накануне, 12 февраля, армия РФ также атаковала Харьков, нанеся удары по городу ракетами С-300. Ранение тогда получил 35-летний мужчина.
Также ночью 10 февраля оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Было зафиксировано около 10 взрывов в городе.