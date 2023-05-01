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Армия РФ обстреляла медицинское учреждение и жилые дома в Харьковской области
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелка, Ветеринарное, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты.
В Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО "Град" повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждено по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в селе Богуславка Изюмского района вражеским обстрелом поврежден частный дом и хозяйственное сооружение.
Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Заметим, российские войска утром 30 апреля нанесли удар из реактивной системы залпового огня по центру Купянска.
Накануне российские войска обстреляли детсад в Волчанске.