Армия РФ обстреляла медицинское учреждение и жилые дома в Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелка, Ветеринарное, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты.

В Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО "Град" повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждено по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом.

Кроме того, в селе Богуславка Изюмского района вражеским обстрелом поврежден частный дом и хозяйственное сооружение.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Заметим, российские войска утром 30 апреля нанесли удар из реактивной системы залпового огня по центру Купянска.



Накануне российские войска обстреляли детсад в Волчанске.