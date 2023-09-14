Армия РФ обстреляла три района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. В течение суток по области оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, армия РФ нанесла более 13 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре приграничных районов.

Так, ночью оккупанты обстреляли центр города Волчанск. Было разрушено админздание. По предварительной информации, захватчики обстреляли населенный пункт артиллерией 152 калибра.

Также в пгт Большой Бурлук Купянского района в результате обстрела повреждены окна в адмистроении, 1 частный жилой дом, 1 двухэтажный жилой дом, 4 легковых автомобиля.

Кроме того, зафиксирован вражеский артиллерийский обстрел села Чернещина Боровской общины Изюмского района, в результате чего повреждено имущество агрофирмы.

Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.

Синегубов добавил, что в селе Благодатное Чугуевское районирование во время проведения сельскохозяйственных работ на поле на противотанковой мини взорвался комбайн. Пострадал 51-летний мужчина. Он получил травмы и ожоги.

Заметим, накануне кафиры нанесли более 20 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре и населению приграничных районов Харьковщины.

В пгт Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела частично повреждена фасадная двухэтажная часть пожарно-спасательного поста, выбиты окна в здании части, поврежден 1 служебный автомобиль и 4 частных.