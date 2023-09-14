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Армия РФ обстреляла три района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. В течение суток по области оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, армия РФ нанесла более 13 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре приграничных районов.
Так, ночью оккупанты обстреляли центр города Волчанск. Было разрушено админздание. По предварительной информации, захватчики обстреляли населенный пункт артиллерией 152 калибра.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в пгт Большой Бурлук Купянского района в результате обстрела повреждены окна в адмистроении, 1 частный жилой дом, 1 двухэтажный жилой дом, 4 легковых автомобиля.
Кроме того, зафиксирован вражеский артиллерийский обстрел села Чернещина Боровской общины Изюмского района, в результате чего повреждено имущество агрофирмы.
Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.
Синегубов добавил, что в селе Благодатное Чугуевское районирование во время проведения сельскохозяйственных работ на поле на противотанковой мини взорвался комбайн. Пострадал 51-летний мужчина. Он получил травмы и ожоги.
Заметим, накануне кафиры нанесли более 20 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре и населению приграничных районов Харьковщины.
В пгт Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела частично повреждена фасадная двухэтажная часть пожарно-спасательного поста, выбиты окна в здании части, поврежден 1 служебный автомобиль и 4 частных.