Атака дронами: в Николаевской области есть попадания, в Одесской области повреждено зернохранилище

В ночь на 22 декабря российские террористы запустили 28 ударных БПЛА типа Shahed с трех направлений. Украинские силы ПВО уничтожили 24 беспилотника. В Одесской области враг снова пытался попасть по припортовой инфраструктуре, а в Киевской области повреждены три частных дома.

ПВО ночью уничтожило 24 из 28 "Шахедов"

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью РФ запустила дроны из трех районов: Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда.

В результате боевой работы сбиты 24 "шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.

В Киевской области повреждены три частных дома

В Киевской области 22 декабря в результате российской массированной атаки беспилотниками повреждены три частных дома, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По его словам, враг нанес массированную атаку по области. Воздушная тревога длилась около 2,5 часов. Активно работали силы ПВО по вражеским целям. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

Как отметил Кравченко, в одном из районов области, в результате падения обломков повреждены три частных дома. В одном из недостроенных домов произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

По предварительной информации, пострадавших нет.

"Людям, чье имущество повреждено, вместе с местными властями будет предоставлена вся необходимая помощь", - заверил начальник ОВА.

На Николаевщине есть попадания, в Одесской области повреждено зернохранилище

Как сообщают Силы обороны юга, враг снова прибег к массированной атаке, в том числе южных регионов.

Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 17 БпЛА типа "Shahed-131/136", выпущенные из временно оккупированного Крыма.

10 дронов уничтожены в Николаевской области

4 на Херсонщине

3 в Одесской области.

К сожалению, не обошлось без попаданий: в Николаевской области на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Люди не пострадали.

В Одесской области враг снова пытался попасть по припортовой инфраструктуре, но силы противовоздушной обороны сработали эффективно. Впрочем, обломками сбитого БпЛА повреждено зернохранилище, произошло возгорание, которое быстро потушили сотрудники предприятия. Пострадавшие не зафиксированы.

В Херсонской области погиб человек

За минувшие сутки противник совершил 117 обстрелов, выпустив 569 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них – 3 "Shahed", сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 65 снарядов.

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

Враг за сутки обстрелял 20 населенных пунктов Харьковщины

Российские войска в течение суток обстреляли 20 населенных пунктов Харьковской области, использовали артиллерию, минометы и авиацию, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись, в частности: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района; Веселое Харьковского района; Пруд Чугуевского района.

Авиационные удары враг нанес по Синьковке, Петропавловке Купянского района.

Также оккупанты обстреляли село Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Армия РФ 181 раз обстреляла Запорожскую область

Российские войска за минувшие сутки, 21 декабря, 181-й раз обстреляли Запорожскую область, сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

156 артобстрелов пришлись по территории Железнодорожного, Новоданиловки, Белогорья, Малой Токмачки, Левадного, Темировки, Луговского, Каменского, Степного, Плавней, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

Захватчики совершили ракетный удар по Запорожью, 3 РСЗО-обстрела Гуляйполя и Орехова, 17 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Красному, Волшебному, Малиновке Полтавке и Роботиному, а также били из авиации по Орехову, Преображенке, Роботиному.

За сутки поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Напомним, в ночь на 22 декабря враг совершил очередную атаку "шахедами" на Киев. Зафиксированы частичные разрушения двух жилых домов – многоэтажки в Соломенском районе и частного недостроенного дома в Дарницком.