Удары по шахтам и другим объектам: в течение дня россияне убили людей в нескольких регионах

Российские оккупанты в течение дня 21 декабря обстреляли ряд регионов Украины, в результате чего есть жертвы в Донецкой, Херсонской и Днепропетровской областях.

Торецк: войска РФ атаковали шахты

В Донецкой области враг нанес удары четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по угольным предприятиям в Торецке, сообщил и.о. главы ОВА Игорь Мороз.

Атака произошла около 12:00. Из-за попадания двух бомб на территорию одной из шахт погиб один человек, еще двое получили ранения.

В результате российской атаки предприятие обесточено. Во время удара под землей находились 32 шахтера. Горняков вывели на поверхность, угрозы их жизни нет.

Последствия российских обстрелов Донецкой области, 21 декабря 2023. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области, 21 декабря 2023. Фото: Игорь Мороз / Telegram

Однако еще две бомбы попали на территорию другой шахты. Там два человека погибли, трое ранены. В результате ударов повреждены административные здания и оборудование.

Мороз добавил, что следователи начали уголовное производство.

Обстрелы Херсонской области: оккупанты убили женщину

В Херсонской области под российские обстрелы попало село Тягинка, проинформировал руководитель ОВА Александр Прокудин.

Захватчики атаковали населенный пункт около 11:30, убив 54-летнюю женщину, которая шла по улице. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Как отметила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Днепропетровской области: погибли два человека

В Днепропетровской области войска РФ полтора десятка раз атаковали Никопольский район, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

По его словам, россияне применили девять дронов-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Оккупанты убили двух женщин в возрасте 60 и 46 лет. Также ранен 86-летний мужчина. Пострадавшего спасатели достали из разбитого дома, после чего мужчину забрали в больницу.

Повреждения в результате атак РФ по Днепропетровской области, 21 декабря 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram Повреждения в результате атак РФ по Днепропетровской области, 21 декабря 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram Повреждения в результате атак РФ по Днепропетровской области, 21 декабря 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram Повреждения в результате атак РФ по Днепропетровской области, 21 декабря 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram Повреждения в результате атак РФ по Днепропетровской области, 21 декабря 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram Повреждения в результате атак РФ по Днепропетровской области, 21 декабря 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram

В результате действий РФ повреждены промышленное предприятие, церковь, пятиэтажка, семь частных домов. Кроме того, уничтожены два хозяйственных сооружения, а еще шесть разбиты. Из-за обстрелов побиты автостоянка и пять машин, задело линии электропередач.

Также захватчики целили по Марганецкой и Покровской сельской общинам. Там обошлось без жертв.