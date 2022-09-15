Бьют по коммуникациям и жилью: за сутки россияне 25 раз обстреляли Донецкую область

За сутки под вражеским огнем оказались 13 населенных пунктов Донецкой области. Из-за ракетных и артиллерийских ударов возникли массовые разрушения и жертвы среди мирного населения. Об этом утром 15 сентября сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и пресс-служба МВД.

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Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. В Торецке оккупанты нанесли удар по больнице. В результате один человек получил ранения, повреждены 3 отделения.

В Светлодарской громаде захватчики обстреливали Одрадовку и Майорск. Также ночью враг атаковал жилые дома в Северске. В Покровском районе армия РФ ударила по шахте в Мирнограде, а также по Авдеевской и Очеретинской громадам. В результате атаки в Мирнограде один человек получил ранения.

В Авдеевке под вражеский огонь попал центр города. В Очеретинской громаде из "Ураганов" обстреляли Новобахмутовку. Предварительно пострадавших нет.

За сутки российская армия уничтожила и повредила 30 гражданских объектов — 15 жилых домов, помещения ТЭС, линии электропередач.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска обстреляли многоэтажки в Славянске Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб 86-летний мужчина. До этого россияне повредили в городе школу и жилой дом, под завалами которого находились люди. Тогда от ударной волны досталось и соседним домам, были выбиты стекла, оборваны провода.