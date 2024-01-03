Число пострадавших от ракетного удара в Киеве 2 января возросло до 54

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Киеву 2 января возросло до 54 человек. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"Обновление данных о последствиях ракетного удара 2 января 2024 года. По состоянию на 13-00 03.01.24 уже 54 человека пострадали, 2 погибли. У большинства пострадавших - минно-взрывные травмы", - сказано в сообщении.

Массированная ракетная атака 2 января

Утром 2 января российские военные совершили массированную ракетную атаку на украинские города. В Киеве в результате атаки были повреждены жилые дома и коммуникации в 9 районах. В некоторых районах столицы не было света и воды. Уже в 12:00 энергетикам удалось заживить объекты "Киевводоканала" и восстановить Киевский энергоузел.

В результате российской атаки в Киеве погибли 2 человека, еще два человека погибли в Киевской области. Также оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате атаки пострадали более 40 человек, в том числе один человек погиб.

Кроме того, по данным Харьковской ОВА, артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары российские войска нанесли в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеровки Купянского района; Чернещины в Изюмском районе. Также 2 января ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.

По данным "Укрэнерго" в результате атаки было обесточено более 250 тысяч потребителей и поврежденные электросети в Киеве и области. Однако графики отключения электроэнергии не применялись.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного под утром 2 января российские военные выпустили по Украине 99 ракет и дронов. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 72 воздушных целей, в том числе ракеты "Калибр" и "Кинжал".