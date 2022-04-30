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Число уничтоженных в боях в Украине российских танков превысило 1 тысячу
Российская армия потеряла в ходе боевых действий с 24 февраля по 30 апреля уже 1008 танков, информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. При этом днем ранее сообщалось об уничтожении 986 вражеских танков.
Кроме того, по оценке украинской армии, за последние сутки ликвидировано еще около 200 оккупантов, и их суммарные потери достигли 23,2 тысячи человек.
В ходе боев уничтожено также 2445 боевых бронированных машин противника (+27 за предыдущий день), 436 артиллерийских систем (+1), 151 ракетная система залпового огня, 1701 единицу автомобильной техники (+6), 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 32 единицы спецтехники (+1) и 4 пусковых установки ОТРК.
Помимо этого, оккупанты лишились 77 средств противовоздушной обороны (+4 за сутки), 190 самолетов (+1), 155 вертолетов, 8 кораблей и катеров, а также 232 беспилотных летательных аппаратов (+4).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении - так же, как и днем ранее.
В свою очередь Министерство внутренних дел сообщает, что на Изюмском направлении Нацгвардия выявила, а Вооруженные силы уничтожили вражеский пункт управления, технику и место жительства личного состава российской армии.
"Более 30 единиц техники, из которых более половины – танки, а также БТРы, БМД и МТЛБ, были уничтожены благодаря филигранной работе нацгвардейцев и военных ВСУ... Разведданные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии. Чтобы враг "поджарился" еще качественнее, гвардейцы осуществляли корректировку огня", - сказано в сообщении.
Отметим, однако, что российские оккупационные войска на сегодня продвинулись с севера в район Лимана Донецкой области, где ведутся бои. Накануне украинские войска пошли на уничтожение железнодорожного моста через Северский Донец у этого города: сообщалось, что объект был подорван вместе с вражескими ж/д вагонами. Кроме того, враг сейчас пытается завершить захват Рубежного Луганской области, а также продвинуться в направлении Попасной и поселка Калиново.