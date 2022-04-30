Число уничтоженных в боях в Украине российских танков превысило 1 тысячу

Российская армия потеряла в ходе боевых действий с 24 февраля по 30 апреля уже 1008 танков, информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. При этом днем ранее сообщалось об уничтожении 986 вражеских танков.

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Кроме того, по оценке украинской армии, за последние сутки ликвидировано еще около 200 оккупантов, и их суммарные потери достигли 23,2 тысячи человек.

В ходе боев уничтожено также 2445 боевых бронированных машин противника (+27 за предыдущий день), 436 артиллерийских систем (+1), 151 ракетная система залпового огня, 1701 единицу автомобильной техники (+6), 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 32 единицы спецтехники (+1) и 4 пусковых установки ОТРК.

Помимо этого, оккупанты лишились 77 средств противовоздушной обороны (+4 за сутки), 190 самолетов (+1), 155 вертолетов, 8 кораблей и катеров, а также 232 беспилотных летательных аппаратов (+4).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении - так же, как и днем ранее.

В свою очередь Министерство внутренних дел сообщает, что на Изюмском направлении Нацгвардия выявила, а Вооруженные силы уничтожили вражеский пункт управления, технику и место жительства личного состава российской армии.

"Более 30 единиц техники, из которых более половины – танки, а также БТРы, БМД и МТЛБ, были уничтожены благодаря филигранной работе нацгвардейцев и военных ВСУ... Разведданные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии. Чтобы враг "поджарился" еще качественнее, гвардейцы осуществляли корректировку огня", - сказано в сообщении.

Отметим, однако, что российские оккупационные войска на сегодня продвинулись с севера в район Лимана Донецкой области, где ведутся бои. Накануне украинские войска пошли на уничтожение железнодорожного моста через Северский Донец у этого города: сообщалось, что объект был подорван вместе с вражескими ж/д вагонами. Кроме того, враг сейчас пытается завершить захват Рубежного Луганской области, а также продвинуться в направлении Попасной и поселка Калиново.