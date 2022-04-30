Число знищених у боях в Україні російських танків перевищило 1 тисячу

Російська армія втратила під час бойових дій з 24 лютого до 30 квітня вже 1008 танків, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. При цьому день тому повідомлялося про знищення 986 ворожих танків.

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Крім того, за оцінкою української армії, за останню добу ліквідовано ще близько 200 окупантів, і їх сумарні втрати сягнули 23,2 тисяч осіб.

У ході боїв знищено також 2445 бойових броньованих машин противника (+27 за попередній день), 436 артилерійських систем (+1), 151 ракетну систему залпового вогню, 1701 одиницю автомобільної техніки (+6), 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 32 одиниці спецтехніки (+1) та 4 пускові установки ОТРК.

Крім цього, окупанти втратили 77 засобів протиповітряної оборони (+4 за добу), 190 літаків (+1), 155 гелікоптерів, 8 кораблів і катерів, а також 232 безпілотних літальних апарати (+4).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямі - так само, як і на днем раніше.

У свою чергу Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що на Ізюмському напрямку Нацгвардія виявила, а Збройні сили знищили ворожий пункт управління, техніку та місце проживання особового складу російської армії.

"Понад 30 одиниць техніки, з яких більше половини - танки, а також БТРи, БМД та МТЛБ, було знищено завдяки філігранній роботі нацгвардійців та військових ЗСУ... РРозвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії. Аби ворог "підсмажився" ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що російські окупаційні війська на сьогодні просунулися з півночі в район Лимана Донецької області, де ведуться бої. Напередодні українські війська пішли на знищення залізничного мосту через Сіверський Донець біля цього міста: повідомлялося, що об'єкт було підірвано разом із ворожими залізничними вагонами. Крім того, ворог зараз намагається завершити захоплення Рубіжного Луганської області, а також просунутися у напрямку Попасної та селища Калинове.