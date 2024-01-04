Число жертв в результате ракетного удара по Харькову возросло до двух - глава ОГА

Число погибших в результате ракетного удара по Харькову, совершенного россиянами 2 января, возросло до двух. В больнице скончалась пострадавшая 84-летняя женщина, пишет в своем Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его данным, в медучреждениях Харьковщины остаются 16 пострадавших в результате ракетных обстрелов 2 января. На стационарном лечении находятся 11 женщин и 5 мужчин, в том числе мальчик 9 лет.

"По данным врачей, состояние 9-летнего ребенка средней тяжести, стабильное. Мальчик получил минно-взрывную травму и ушибленную рану мягких тканей. В тяжелом состоянии находится 56-летний мужчина. Он был прооперирован. Пострадавший получил множественные поражения обломками", - уточнил глава ОГА в сообщении.

По его данным, другие пациенты находятся в состоянии средней тяжести в отделениях хирургии, сердечно-сосудистом, офтальмологическом отделениях.

Массированная ракетная атака 2 января. Что известно

Утром 2 января российские военные совершили массированную ракетную атаку на украинские города.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного под утром 2 января российские военные выпустили по Украине 99 ракет и дронов. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 72 воздушных целей, в том числе ракеты "Калибр" и "Кинжал".

По состоянию на 3 января количество пострадавших от обстрела Киева 2 января возросло до 54. У большинства пострадавших – минно-взрывные травмы.

Также в результате ракетной атаки на Киев 2 января разрушены производственные помещения производителя тактической одежды M-TAC. Это один из самых популярных изготовителей тактической одежды. Продукцию этого бренда во время полномасштабной войны носили Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.