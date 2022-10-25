Два человека погибли в Днепре из-за падения обломков российской ракеты на АЗС (ВИДЕО)

Два человека погибли и трое были ранены, по предварительным данным, в результате российского обстрела Днепра вечером 25 октября. Как сообщил начальник областной военной администрации Валентин Резниченко, из-за удара произошел пожар на автозаправке.

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В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко пояснил, что АЗС загорелась из-за падения на нее обломков российской ракеты.

"Днепр. Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня", - отметил он.

По словам Тимошенко, два человека погибли, однако двоих удалось спасти. Пожар же локализован на площади 300 квадратных метров. Мэр Днепра Борис Филатов также подтвердил гибель двух человек.

"Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: одно - в автомобиле, одно - на автомойке, находящейся рядом с АЗС", - сообщил он в соцсетях.

В итоге в 23:17 Тимошенко рассказал больше подробностей о случившемся. По словам заместителя главы ОП, одной из погибших оказалась беременная женщина.

"В автомобиле сгорела беременная женщина, также погиб оператор автомойки. Госпитализированы три человека. Оккупанты ударили по городу ракетой", - отметил он.

По его словам, уничтожен комплекс зданий АЗС - автозаправочные колонки, автомойка, шиномонтаж и два автомобиля. Еще один автомобиль поврежден. Также частично разрушены магазин и операторская. Пожар же на момент публикации сообщения уже удалось ликвидировать.

Напомним также, что за последний месяц российские войска наносили удары по Днепру, в частности, 10 октября, а также 29 сентября, когда погибли четыре человека, оказавшиеся семьей украинского военного.