Два человека получили ранения в результате российского обстрела Запорожской области (ФОТО/ВИДЕО)

Оккупационные войска РФ ночью 25 июня нанесли удары по Запорожской области. В двух населенных пунктах есть пострадавшие, зафиксировали разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА

Травмы в результате вражеских ударов получили 85-летняя жительница Преображенки и 77-летняя жительница Новоданиловки. В области зафиксировали 15 разрушений жилых построек и другого имущества местных жителей.

Оккупанты атаковал пригород Запорожья. Россияне попали в одно из местных предприятий, попадание зафиксировали также на открытых территориях. Повреждены грузовики и постройки рядом.

Всего за последние сутки враг совершил 71 обстрел по территории 23 населенных пунктов: атаковал из БПЛА Ольговское и Плавни, из РСЗО Темировку и Левадное, нанес 65 артударов по Орехову, Гуляйполю, Зализничному, Новодаровке, Пятихатках и других.

Накануне ночью 23 июня враг нанес удар по окрестностям Запорожья. За сутки оккупанты обстреляли 24 населенных пункта области. В результате атаки 55-летний мужчина из Малой Токмачки и 70-летний житель Гуляйполя погибли. Тогда же утром три человека получили ранения в результате обстрелов.