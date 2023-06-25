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Два человека получили ранения в результате российского обстрела Запорожской области (ФОТО/ВИДЕО)

обстрелы запорожской области, обстрелы запорожья
В результате атаки повреждены грузовики. Фото: Запорожская ОВА

Оккупационные войска РФ ночью 25 июня нанесли удары по Запорожской области. В двух населенных пунктах есть пострадавшие, зафиксировали разрушения. 

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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обстрелы запорожской области, обстрелы запорожья
Фото: Запорожская ОВА
обстрелы запорожской области, обстрелы запорожья
Фото: Запорожская ОВА
обстрелы запорожской области, обстрелы запорожья
Фото: Запорожская ОВА

Травмы в результате вражеских ударов получили 85-летняя жительница Преображенки и 77-летняя жительница Новоданиловки. В области зафиксировали 15 разрушений жилых построек и другого имущества местных жителей.

Оккупанты атаковал пригород Запорожья. Россияне попали в одно из местных предприятий, попадание зафиксировали также на открытых территориях. Повреждены грузовики и постройки рядом.

Всего за последние сутки враг совершил 71 обстрел по территории 23 населенных пунктов: атаковал из БПЛА Ольговское и Плавни, из РСЗО Темировку и Левадное, нанес 65 артударов по Орехову, Гуляйполю, Зализничному, Новодаровке, Пятихатках и других.

Накануне ночью 23 июня враг нанес удар по окрестностям Запорожья. За сутки оккупанты обстреляли 24 населенных пункта области. В результате атаки 55-летний мужчина из Малой Токмачки и 70-летний житель Гуляйполя погибли. Тогда же утром три человека получили ранения в результате обстрелов.

Автор:
Вита Молодан