Две ракеты, которые не сбила ПВО, приземлились в Черкасской области

Утром 9 мая армия страны-агрессора РФ выпустила по Черкасской области две ракеты, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"На рассвете враг атаковал нашу область. По предварительной информации, двумя крылатыми ракетами", - отметил Табурец.

По его словам, обошлось без пострадавших.

"В одном из случаев у нас был незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении", - добавил глава области.

Напомним, в ночь на 9 мая армия страны-агрессора РФ нанесла удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. 23 из 25 ракет, выпущенных оккупантами, сбиты украинскими силами ПВО.

В Киеве ПВО сбило полтора десятка вражеских ракет. В Голосеевском и Шевченковском районах столицы зафиксировали падение обломков.

Также обломки российской ракеты упали на здание в Днепре. Пострадала молодая женщина 1991 года рождения, она находится в больнице.