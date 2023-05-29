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На Донетчине в результате обстрелов есть "прилеты" в жилые дома и промзону
Российские оккупанты продолжают воевать с мирными жителями Донецкой области. Только на Волновахском направлении было зафиксировано 22 артобстрела и нанесены четыре авиаудара по Угледару.
Во вражеский огонь попала Пречистовка. В Комарском обществе пострадали Шевченко и Бурлацкое, сообщает глава области Павел Кириленко.
По его словам, на Донецком направлении ночью враг нанес авиаудара по Авдеевке, а к утру — обстрелял город из артиллерии и Градов. Снаряды попали в жилой сектор и промзону.
В Курахово россияне повредили 16 частных домов, в Торецке - 3 дома, в Часовоярской общине - 4 частных дома и 1 многоэтажку.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Лисичанском направлении поврежден дом в Ямполе Лиманской общины.
Напомним, 26 мая россияне нанесли удар по пгт Нью-Йорк Донецкой области, сбросив на населенный пункт авиабомбу ФАБ-250.
В течение 25 мая оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате российских обстрелов региона погиб человек, еще один получил ранение.