На Донетчине в результате обстрелов есть "прилеты" в жилые дома и промзону

Российские оккупанты продолжают воевать с мирными жителями Донецкой области. Только на Волновахском направлении было зафиксировано 22 артобстрела и нанесены четыре авиаудара по Угледару.

Во вражеский огонь попала Пречистовка. В Комарском обществе пострадали Шевченко и Бурлацкое, сообщает глава области Павел Кириленко.

По его словам, на Донецком направлении ночью враг нанес авиаудара по Авдеевке, а к утру — обстрелял город из артиллерии и Градов. Снаряды попали в жилой сектор и промзону.

В Курахово россияне повредили 16 частных домов, в Торецке - 3 дома, в Часовоярской общине - 4 частных дома и 1 многоэтажку.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Ямполе Лиманской общины.

Напомним, 26 мая россияне нанесли удар по пгт Нью-Йорк Донецкой области, сбросив на населенный пункт авиабомбу ФАБ-250.

В течение 25 мая оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате российских обстрелов региона погиб человек, еще один получил ранение.