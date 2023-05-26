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Оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Нью-Йорк: повреждено несколько зданий (ФОТО)
Российские оккупанты утром 26 мая нанесли удар по пгт Нью-Йорк Донецкой области, сбросив на населенный пункт авиабомбу ФАБ-250. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, в результате атаки один человек получил ранения.
Захватчики повредили в поселке три многоэтажки, ясли, амбулаторию, кинозал и спортзал.
"Это – очередной целенаправленный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян в Донецкой области", – высказался Кириленко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в течение 25 мая оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате российских обстрелов региона погиб человек, еще один получил ранение.