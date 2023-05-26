Оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Нью-Йорк: повреждено несколько зданий (ФОТО)

Российские оккупанты утром 26 мая нанесли удар по пгт Нью-Йорк Донецкой области, сбросив на населенный пункт авиабомбу ФАБ-250. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в результате атаки один человек получил ранения.

Захватчики повредили в поселке три многоэтажки, ясли, амбулаторию, кинозал и спортзал.

Последствия российской атаки на поселок Нью-Йорк, 26 мая 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российской атаки на поселок Нью-Йорк, 26 мая 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российской атаки на поселок Нью-Йорк, 26 мая 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российской атаки на поселок Нью-Йорк, 26 мая 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram

"Это – очередной целенаправленный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян в Донецкой области", – высказался Кириленко.

Напомним, в течение 25 мая оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате российских обстрелов региона погиб человек, еще один получил ранение.