На Херсонщине за прошедшие сутки россияне били по школе, амбулатории и дому-интернату

Российские оккупационные войска в течение суток 8 мая 46 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 320 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 1 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в здания школы, амбулатории, дома-интерната для престарелых и помещения сельского совета", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 14 человек получили ранения, из них 1 - ребенок.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 38 человек.

Напомним, 8 мая в результате российских обстрелов села Станислав Херсонской области ранения получили десять человек.

В течение 7 мая захватчики 42 раза обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 282 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, ранив двух человек.