На Закарпатье произошло землетрясение

В Закарпатской области вечером 9 октября произошло землетрясение магнитудой, по предварительным данным, до 4,5. Об этом сообщает областная военная администрация.

Отмечается, что толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилого сектора.

По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации. По состоянию на данный момент информации о возможных угрозах нет.

Начальник ОВА Виктор Микита призвал жителей Закарпатья быть внимательными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высотных зданий.

По данным же сервиса Геологической службы США, отслеживающего подземные толчки, эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 в понедельник находился в восточной части Прешовского края Словакии примерно посередине между городами Свидник и Вранов-над-Топлёу.

Напомним также, что в сентябре в Закарпатье уже фиксировали незначительное землетрясение магнитудой 2,0. В свою очередь, в июне землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано в Полтавской области.