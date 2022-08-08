Над Черкасской областью сбили ракету, обломки повредили объект гражданской инфраструктуры

Во время воздушной тревоги в первой половине дня 8 августа в Уманском районе Черкасской области сработала ПВО — сбили ракету, но ее обломки упали на объект гражданской инфраструктуры. Об этом в Facebook сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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"Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы. В очередной раз подчеркиваем необходимость реагирования на воздушные тревоги", — призвал Табурец.

В результате падения обломков на объекте инфраструктуры возник пожар на общей площади 70 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 10 спасателей и 2 единицы техники, сообщили в ГСЧС.

10 спасателей тушили пожар в Уманском районе. Фото: пресс-служба ГСЧС

Когда в небе над Уманским районом сбили ракету, воздушная тревога тоже звучала почти во всех регионах страны. Харьков подвергся обстрелу из РСЗО, в результате погиб один человек.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Чугуевский и Харьковский районы области. От обстрелов со стороны россиян погиб мужчина 58 лет в Чугуеве, как выяснилось, он — гражданин РФ.