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Над Черкасской областью сбили ракету, обломки повредили объект гражданской инфраструктуры
Во время воздушной тревоги в первой половине дня 8 августа в Уманском районе Черкасской области сработала ПВО — сбили ракету, но ее обломки упали на объект гражданской инфраструктуры. Об этом в Facebook сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы. В очередной раз подчеркиваем необходимость реагирования на воздушные тревоги", — призвал Табурец.
В результате падения обломков на объекте инфраструктуры возник пожар на общей площади 70 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 10 спасателей и 2 единицы техники, сообщили в ГСЧС.
Когда в небе над Уманским районом сбили ракету, воздушная тревога тоже звучала почти во всех регионах страны. Харьков подвергся обстрелу из РСЗО, в результате погиб один человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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