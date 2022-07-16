- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Взрывы в Черкасской области: оккупанты атаковали сельхозпредприятие
Вечером 16 июля во время воздушной тревоги российские военные нанесли удар по одному из сел Чигиринской тергромады Черкасской области. Об этом в Facebook сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.
Известно, что целью российских войск стало сельхозпредприятие. На место попадания ракеты сразу выехали спасатели. По предварительной информации, в результате атаки жертв нет.
Однако россияне уничтожили сельхозтехнику и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота, который находился на территории сельхозпредприятия.
Ранее сообщалось, что войска РФ вечером 15 июля и утром 16 июля обстреляли громады Сумщины и Черниговщины. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом, по данным Министерства обороны, лишь 30% ракетных ударов россиян направлены по военным объектам, а остальные 70% – по гражданской инфраструктуре.