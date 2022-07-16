Взрывы в Черкасской области: оккупанты атаковали сельхозпредприятие

Вечером 16 июля во время воздушной тревоги российские военные нанесли удар по одному из сел Чигиринской тергромады Черкасской области. Об этом в Facebook сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

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Известно, что целью российских войск стало сельхозпредприятие. На место попадания ракеты сразу выехали спасатели. По предварительной информации, в результате атаки жертв нет.

Однако россияне уничтожили сельхозтехнику и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота, который находился на территории сельхозпредприятия.

Ранее сообщалось, что войска РФ вечером 15 июля и утром 16 июля обстреляли громады Сумщины и Черниговщины. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область.

При этом, по данным Министерства обороны, лишь 30% ракетных ударов россиян направлены по военным объектам, а остальные 70% – по гражданской инфраструктуре.