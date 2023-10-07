Нападение ХАМАСа на Израиль: МИД проверяет информацию о гибели украинки, еще двоих ищут - Зеленский

По крайней мере одна гражданка Украины могла погибнуть 7 октября в результате событий, связанных с атакой "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), контролирующего сектор Газа, на Израиль. Об этом сообщил без подробностей в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Сегодня с утра - на постоянной связи с нашими дипломатами, с разведкой. Из-за террористического нападения на Израиль и угрозы нашим гражданам, находящимся в Израиле, создан оперативный штаб при МИД Украины. На данный момент проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан", - сказал он.

Зеленский призвал находящихся в Израиле украинцев быть максимально внимательными и при любой необходимости обращаться в посольство любым доступным способом. По его словам, Украина поможет всем своим людям, что бы ни происходило.

Напомним, что в субботу, кроме массированных ракетных обстрелов израильской территории, боевики ХАМАС прорвали барьер между ней и сектором Газа и ворвались в ряд населенных пунктов южной части Израиля.

По сообщениям СМИ, они, в частности, расстреливали мирных жителей на улицах, врывались в жилые дома и захватывали заложников. Среди захваченных есть и израильские военные.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк решительно осудили действия ХАМАСа.