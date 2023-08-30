Ночная атака на Киев: в результате падения обломков погибли два человека (ФОТО)

В ночь на 30 августа враг совершил массированную, комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников и ракет. В результате падения обломков ракет в двух районах столицы вспыхнули пожары: есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Там отмечают, что такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет.

Сколько воздушных целей сбили

Сначала рашисты применили ударные БПЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы «Shahed»). Несколько групп дронов направлялись в Киев из разных направлений. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс.

Всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей (точное количество, а также тип ракет и БпЛА официально обнародуют Воздушные Силы).

Последствия падения обломков

Как отметили в КМВА, зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Дарницком районах столицы, в результате чего возникли разрушения и пожары.

В обоих районах обломки упали на территории нежилой застройки. В местах падения возникли возгорания, над ликвидацией пожаров работали отряды ГСЧС.

В Шевченковском районе обломки рухнули на территорию предприятия. Погибли два охранника 26 и 36 лет.

Еще три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых госпитализировали.

В Дарницком районе спасатели тушили пожар после падения обломков на крышу торгового помещения.

Как сообщил временный исполняющий обязанности главы Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник, обломки в Дарницком районе попали в здание торгового центра Ашан на улице Здолбуновской.

Он отметил, что разрушена крыша здания, а остатки ракеты упали во внутреннее помещение, где сейчас работает следственно-оперативная группа.

Вражеские атаки на столицу в августе

11 августа россияне совершили очередную воздушную атаку на столицу. В Оболонском районе на территорию детской больницы тогда упали обломки от сбитой ракеты.

Также войска РФ в ночь на 3 августа пытались атаковать Киев беспилотниками. Силы ПВО уничтожили на подлете к столице около полутора десятков воздушных целей.

В ночь на 2 августа страна-агрессор Россия атаковала Киев ударными дронами Shahed. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены, однако, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.