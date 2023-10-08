Ночью армия РФ накрыла огнем Херсон: пострадали 11 человек (ФОТО)

Российские оккупационные войска 8 октября из артиллерии обстреляли Херсон. Под вражескими обстрелами оказались Корабельный и Суворовский районы города. Из-за российской агрессии травмированы 11 человек.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, Херсонщина пережила еще одну ужасную ночь. Десятки раненых, в том числе – ребенок.

"Враг неоднократно бил по городу и населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались. Их ликвидировали спасатели", - отметил Прокудин.

Он добавил, что травмы получили 11 горожан. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь.

Также среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это двое супругов – муж 67 лет и жена 63 лет, а также мужчина 56 лет и женщина 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 лет.

На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет.

Как отметил глава области, под огнем врага находился и Станислав. Последствия удара с «Градов» выясняются.

Также за минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Отметим, один человек был ранен 7 октября около 12:30 в результате массированного российского обстрела поселка Камышаны Херсонской общины.

Напомним, российские оккупационные войска 5 октября из артиллерии обстреляли центр Херсона. Из-за российской агрессии 2 человека погибли.