Обстрел Берислава. Количество раненых возросло до восьми

Количество раненых в результате российского обстрела Берислава Херсонской области 7 апреля возросло до восьми. Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Он отметил, что двое раненых – это работники скорой медицинской помощи, которые ехали по вызову к пострадавшим после обстрела.

По предварительным данным, российские оккупанты прицельно сбросили мины с дронов на машину скорой помощи.

Напомним, днем 7 апреля стало известно, что в Бериславе под обстрел попала бригада скорой помощи, в результате чего двое фельдшеров получили ранения. В Херсонской ОВА отмечали, что медики направлялись к раненой женщине, а автомобиль скорой зацепили обломки снарядов.

Утром в этот же день армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Станислав в Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. В результате три человека получили ранения.