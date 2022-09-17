Обстрел Запорожской области: Россияне разрушили гимназию и спортивный клуб

Ночью 17 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Запорожской области. Целью захватчиков стали гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местное здание культуры в селе Таврическое. Постройки частично разрушены, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Также ВС РФ ударили по многоэтажкам в пгт Степногорск. Никто не пострадал, потому что люди отреагировали на сигнал воздушной тревоги и успели перейти в укрытие.

В Орехове после очередного обстрела, один человек получил ранения.

"Враг, не имеющий успеха на фронте, системно уничтожает гражданскую инфраструктуру региона. Оккупант наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", — прокомментировал Старух.

В 09:00 17 сентября враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья, поэтому в городе были слышны взрывы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В предыдущий раз, 15 сентября, сообщалось об обстреле Запорожья. Тогда зафиксировали прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города.

До этого российские оккупационные войска ночью 12 сентября, около 00:40, нанесли ракетный удар по областному центру Запорожской области. Четырьмя ракетами С-300 были поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.